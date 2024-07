A Buckingham-palota megnyitja a híres erkélyes szobát a látogatók előtt

Korábban már mi is írtunk arról, hogy látogathatóvá teszik a Buckingham-palota egy szárnyát, aminek köszönhetően a szerencsések bepillanthatnak a királyi család életébe. A palota egyes részein már 1993 óta tartanak tárlatvezetéseket. A londoni Buckingham-palota látogatói pedig idén nyáron már a híres erkély mögé is beállhatnak egy fotóra, amin a brit királyi család is gyakran pózol. A palota először nyitja meg az épület keleti szárnyát, amelynek része az a középső szoba, ahol az ikonikus erkély is található.

Ez a szoba része volt a Viktória királynő és Albert herceg által berendezett keleti szárnynak és Albert herceg volt az, aki az erkély ötletével először előállt

- mondta Nicola Turner Inman, a Royal Collection Trust kurátora a Reuters riporterének.

King allows public a peek from Buckingham Palace balcony https://t.co/ll9JhQ2zQn — Sally Badham (@SallyBadham) July 10, 2024

Először 1851-ben pózolt a királyi család az azóta híressé vált erkélyen, tehát elég régóta használatban van - mondta a kurátor, majd hozzátette, hogy sajnos

a látogatók nem mehetnek majd ki az erkélyre.

De az új kiállítás részeként megcsodálhatnak majd egy nemrég restaurált, lótuszvirág alakú, 19. századi üvegcsillárt is. Azok akik a jegyvásárlás mellett döntenek, bejuthatnak a Sárga szalonba, ahol olyan 18. századi tárgyak láthatók, mint egy nemrégiben restaurált, kézzel festett kínai tapéta és egy Kylin óra - írja a Reuters.

A 75 fontos (35 000 forint) jegyek a keleti szárny termeinek megtekintése mellett az állami termekbe való belépésre is lehetőséget biztosítanak. Azonban rossz hír azoknak, akik az újonnan megnyitott szárnyat szeretnék megnézni, hogy

legalább jövő év elejéig várniuk kell, mivel a jegyek a 2024-ben elérhető tárlatvezetésekre már teljesen elfogytak.

Korábban azt is megírtuk, hogy a Balmoral is megnyitja kapuit, így a látogatók betekinthetnek azokba a szobákba is, ahol II. Erzsébet az utolsó napjait töltötte. Néhány hete arról is írtunk, hogy fellökött egy turistát az angol Királyi Gárda lova a Buckingham - palota előtt - videó.