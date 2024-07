Idén sikeresen lezárjuk a különleges műveletet. Biztos vagyok benne, hogy erre ősszel sor fog kerülni. Ezen a véleményen voltam 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben. Az ellenségeink is tisztában vannak ezzel – jelentette ki a csecsen vezető a TASzSz hírügynökség szerint. A Portfolio szemléje szerint Alaudinov azzal vádolta meg Ukrajna vezetését, hogy – számítva a szerinte közelgő összeomlásra – most próbálják elkölteni a felhalmozott anyagi támogatást magáncélra.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök feleségét azzal vádolta meg, hogy „luxusautót vásárolt” a háborúra szánt pénzből.

Az ukrán vezetés egyre nyitottabbnak tűnik a háború tárgyalásos lezárására, de nincs jele annak, hogy a több orosz vezető által is prognosztizált katonai összeomlás szélén lenne az ukrán hadsereg. A donbaszi műveletekben viszont a jelentős nyugati támogatás ellenére is most lendületben van az orosz haderő.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK