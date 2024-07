Egy nő motorját el akarták lopni Angliában, de ő megverte a tolvajt - videó

Június 24-én, hétfőn a 31 éves Xristina a lutoni Hatters Way bevásárlóközpontban földre vitte a rablót, aki megpróbálta ellopni a motorját a parkolóból. Xristina elmondta, hogy az ebédszünetében elment egy üdítőért és ameddig bent volt egy kávézóvan, két robogó állt meg az üzlet parkolójában. A tolvajok hárman voltak és az egyikük megragadta a nő motorját és megpróbált vele elhajtani.

Úgy éreztem, hogy megtámadtak, és ezért meg kellett védenem magam, és azt is ami az enyém. Küzdősportolni tanulok és abban a pillanatban teljesen ösztönösen cselekedtem

- mondta. A térfigyelő kamerák felvételei azt lehet látni, ahogy a nő kisprintel a kávézóból, és lerántja a tolvajt a mozgó motorról, miközben a másik két robogós kikerüli őt, és elhajt a tetthelyről. Ezután a nő fojtószorításba fogta és a földre vitte a tolvajt, egy járókelő pedig a segítségére sietett.

Az elfogott tolvaj 12 évesnek vallotta magát, ezért a nő végül körülbelül tíz perc után elengedte a őt. Xristina elmondta úgy érzi, hogy a rendőrség cserbenhagyta, mert 10 percig nem érkezett egy járőr se a helyszínre. A nő elmondása szerint egy rendőrautó többször is elhaladt a bevásárlóközpont mellett, és csak azután jöttek vissza a rendőrök, hogy a rabló már elmenekült. A bedfordshire-i rendőrség közölte, hogy a nyomozás még folyamatban van - írja a BBC.

Arról is beszámoltunk korábban egy videós cikkben, hogy verekedéssel végződött egy közúti baleset Törökbálintnál - a két autós egymásnak esett, miután összekoccantak. Arról is írtunk, hogy Pesterzsébeten egy banda két férfit megvert és az egyiküket le is szúrták egy bajonettel. A rendőrök a banda hat tagját elfogták, az egyik ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki.

Korábban egy videós cikket közöltünk egy brutális győri verekedésről, ahol egy csoport férfi beszélgetése odáig fajult, hogy ketten közülük durván összeverekedtek, és végül egy bolt kirakatának is nekiestek, ami betört.