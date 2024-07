Orbán Viktor: Ami fontos, az az ukránok és az oroszok álláspontja, valamint az Európai Unió érdeke

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Kijevben Ukrajna elnökével folytatott tárgyalásokat. Az ukrán fővárosban interjút adott a Die Weltwoche-nak. A svájci lap riportere azzal kezdte az interjút, hogy kissé fagyosnak tűnt a hangulat Orbán Viktor és Zelenszkij közös sajtótájékoztatóján.

„A sajtótájékoztató kissé fagyos volt” – ismerte el a miniszterelnök. Hozzátette: az újságírók nem lehettek biztosak abban, hogy mi fog történni, ezért fokozott volt a várakozás. Orbán Viktor szerint a legtöbb esetben könnyű megjósolni, ha egy európai vezető Ukrajnába jön, azt általában az Ukrajna melletti kiállás követi.

A magyar álláspont más. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem a mi háborúnk"

– jelentette ki a magyar miniszterelnök. Elmondta: Magyarországnak nem érdeke a háború folytatása, hanem békét szeretne. A miniszterelnök hozzátette: igazságos és objektív módon próbálta képviselni Európa érdekeit. Mint ismeretes Magyarország július 1-én vette át az EU Tanácsának soros elnökségét. A Zelenszkijjel való tárgyalással kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: több célja is volt.

„Először is véget akartam vetni az elmúlt évek nem kifejezetten virágzó kapcsolatának, amely Ukrajna és Magyarország között kialakult, és azt mondani, hogy ez a múlt, koncentráljunk a jövőre, mert sok dolgot tehetünk közösen” – mondta. Az ukrajnai magyar kisebbséggel kapcsolatban elmondta: vannak bizonyos kritériumok a kisebbségekkel kapcsolatban, amit minden Unióhoz csatlakozni vágyó államnak teljesítenie kell. Most szeretnének együttműködni Ukrajnával, hogy miként tudna egy olyan akció tervet kidolgozni, ami segítheti őket az EU csatlakozási tárgyalásokban, és jó a magyar kisebbségnek is - írta a Mandiner.

A béketárgyalások jövője

Másik cél az volt, hogy megismerje, mi jelenleg Zelenszkij békével kapcsolatos pozíciója. Orbán Viktor elmondta: nem akarta meggyőzni az ukrán elnököt semmiről, hanem meg akarta ismerni, hogy mi az álláspontja. Szerinte ahhoz, hogy béke legyen először meg kell ismerni, hogy a feleknek milyen limitje vannak.

A miniszterelnök hozzátette: a békéhez vezető tárgyalási folyamat nagyon lassú és komplikált lenne. Éppen ezért azt vetette fel Zelenszkijnek, hogy mi lenne, ha előbb tűzszünetet kötne és akkor fel lehetne gyorsítani a béketárgyalást.

Az ukrán elnöknek Orbán Viktor leírása szerint nem kifejezetten tetszett ez az ötlet. „Rossz tapasztalatai vannak korábbi tűzszünetekkel kapcsolatban, amelyek az ő értelmezése szerint nem voltak jók Ukrajna számára. Megértette a pozíciót, megmagyarázta a fenntartásait, és meglátjuk, hogyan folytassuk” – mondta.