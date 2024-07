Sokan meghaltak Nepálban az árvizek miatt

A nepáli rendőrség hozzátette, hogy legalább kilenc embert eltűntként tartanak nyilván. A helyi hatóságok még nem mérték fel a károkat. A nepáli sajtóhírek szerint a természeti csapás kiterjedt az Indiával határos déli síkságoktól a Tibettel határos hegyvidékig. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint hétfőig további heves esőkre és zivatarokra lehet számítani az ország egyes részein.

Legalább 50 halálos áldozata van a nepáli árvizeknek és földcsuszamlásoknak.Fotó: AFP/Amit Machamasi/NurPhoto

Az országos katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy június eleje óta a monszun okozta földcsuszamlások, árvizek és villámcsapások legalább ötven emberéletet követeltek eddig Nepálban.

Korábban arról is írtunk, hogy egyre súlyosabb az árvízhelyzet Svájcban is és tovább nőtt az eltűntek száma. Áradások sújtják Indiát és Bangladest is. A heves monszun esőzések földcsuszamlásokat idéztek elő Bangladesben és Indiában, amelyek legalább 15 ember halálát okozták, többeket megsebesítettek, és milliókat kényszerítettek lakóhelyük elhagyására. Június közepén pedig több tízezer embert kellett evakuálni árvizek miatt Kínában.