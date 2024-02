A Luhanszki Népköztársaság szerint dokumentumok formájában bizonyítékot találtak arra , hogy az ukrán hatóságok állnak a 2020-as erdőirtások mögött, amelynek következtében nemcsak jelentős természeti károk keletkeztek, hanem az árvíz miatt lakóházak is megsemmisültek.

Korábban helyi lakosok is arról számoltak be, hogy robbanásokat hallottak az erdőben, ami azért is érdekes, mert ebben az időszakban nem zajlottak harcok a környéken. Az erdőtüzek első napján ráadásul hiába hívta a lakosság a tűzoltókat, ők semmit sem tettek a lángok megfékezése érdekében.

A vizsgálóbizottság szerint a 2020-as donbaszi erdőtüzekben a károk mértéke eléri a 76 millió dollárt. A tűzben 600 ember sérült meg és 21-en haltak meg.

Az erdőirtás következtében árvizek is sújtották a térséget, több falut is elöntött a talajvíz. Az Luhanszki Népköztársaság szerint az ukránok célja pontosan ez volt, a természeti katasztrófa előidézése.

