A várakozásoknál is sikeresebb volt a budapesti atlétikai világbajnokság Hétköznapi Hős programja

Lezárult az atlétikai világbajnokság Hétköznapi Hős eseménysorozata, amely lehetőséget teremtett arra, hogy azok, akik sportolnak, 50 százalékos kedvezménnyel vegyenek jegyeket a budapesti vb-re. Ennek apropóján a Nemzeti Atlétikai Központban sor került egy különleges sajtótájékoztatóra, amelyen kiderült, hogy pontosan hányan vettek részt a versenyeken, illetve a magyar szervezőbizottság ismertette a jegyeladási adatokat is.

A világon egyedülálló kezdeményezést a vb szervezőbizottsága azzal a céllal indította el, hogy a világbajnokság segítségével minél többen kezdjenek el mozogni, sportolni és egyúttal minél több sportos szurkolónak teremtsen lehetőséget arra, hogy ott legyen kedvezményesen az augusztus 19-én kezdődő atlétikai világbajnokságon a vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központban.

"A Hétköznapi Hősök és a nem oly rég befejeződött Suli Hős programmal szerettük volna jelezni azt, hogy a sportirányítás a szervezőbizottság hogyan viszonyul ezekhez a kiemelt nemzetközi sporteseményekhez Magyarországon. Kilenc napig ránk fog figyelni a világ, demeggyőződésünk és elhivatottságunk volt, hogy ne csak erről a kilenc napról, és az azt megelőző egy évről szóljon a világbajnokság, hanem olyan hagyatékot hagyjon, amely hosszú évekig, évtizedekig itt lesz velünk. Az egyik ilyen hagyaték ez a gyönyörű tíz és fél hektáros miliő, ami a világbajnokságot követően a hivatásos sportnak és a szabadidősportnak lesz otthona. A másik hagyatéka ennek a programnak, hogy minél több honfitársukat biztassunk egy ilyen rendezvénnyel arra, hogy sportoljon. Az elmúlt időszakban 150 ezer hétköznapi hősünk lett. Hatalmas eredmény, hogy ennyi ember a 37 eseménysorozaton keresztül közelebb került az atlétikai világbajnoksághoz és közelebb került ahhoz, hogy rendszeres testmozgást végezzen" – mondta Schmidt Ádám, az atlétikai világbajnokság kormánybiztosa.

Baji Balázs gátfutó, a világbajnokság nagykövete a program fontosságáról beszélt és Schmidt Ádám álltitkárhoz hasonlóan kiemelte a kezdeményezés fontosságát, hogy a rendszeres testmozgásra buzdítsák az embereket.

Számomra külön nagy öröm, hogy az atlétika külön figyelmet kapott és a Hétköznapi Hős programon keresztül több tízezren próbálhatták ki az atlétikai mozgásformákat. Elképesztően jó volt látni, hogy sokan úszás, akadályfutás, kajakozás, SUP-ozás, vagy egyéb teljesen más az atlétikától eltérő mozgásforma után kipróbálták az atlétikai mozgásformákat. A fiatal gyerekek élvezték és szórakoztatta őket, hogy atletizálnak. Ez a legfontosabb, hogy felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy az a mozgás, amit eddig is űztek, csak eddig futásnak, dobásnak, ugrásnak tekintették, az valójában atlétikai mozgásforma. Bízom abban, hogy augusztus 19-től úgy fognak majd ülni a szurkolók a lelátókon, hogy volt egy saját tapasztalatuk és kapcsolatuk az atlétikával és még nagyobb élményt fog nekik nyújtani a vb" – fogalmazott Baji Balázs, aki reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jövőben még nagyobb figyelem hárulhat majd a sportágra.

Az atlétikai vb másik nagykövete, Nyári Dia felidézte a jegyértékesítés indulását, amikor még a vb-ig visszaszámláló óra három számjegyű volt. Sokakhoz hasonlóan a színésznő is számos eseményen részt vett a program keretein belül, és a saját élményeiről számolt be.

"Nagyon várom már a világbajnokság kezdetét, ugyanis pár évvel ezelőtt lettem szerelmese a futásnak, ráadásul úgy, hogy kifejezetten gyűlöltem futni korábban. Mindig is a vizes sportágak felé húztam inkább, majd egyszer csak bejött az atlétika az életemben, pedig nem is tudtam, hogy atletizálok, amikor futkorásztam" – idézte fel első élményét az atlétikával Nyári Dia, aki többször is lefutotta már a maratoni távot.

"A téli futóverseny volt januárban az első alkalom, ahol együtt futhattunk, majd ezt követően a Balaton-átúszáson is részt vettem Tápai Szabinával" – mondta Nyári, hozzátéve, hogy rendkívül örült annak, hogy sokakhoz eljutott a híre annak, hogy kedvezményesen válthatnak jegyet a vb-re a sportolással.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy több mint nyolcvanezren pörgették meg azt a szerencsekereket, ami a kitelepüléseken volt, és amellyel különböző ajándékokhoz juthattak hozzá a hétköznapi hősök.

"A saját tapasztalatomból merítve úgy gondolom, nagyon sok család várja már ezt az eseményt, és szintén saját tapasztalatból mondom, hogy anno úgy kezdtem el szinkronúszni, hogy egyszer láttam a tv-ben egy világbajnokságot és nagyon megtetszett ez a sportág. Ezért bízom benne, hogy sok kisgyerek, akik kilátogatnak majd a szüleikkel, és azt mondják, hogy szeretnék kipróbálni ezt a sportágat, és mondjuk tíz év múlva felnő ez olyan generáció, amely még inkább erősíteni fogja majd a magyar atlétikát" – mondta a sportos színésznő.

Németh Balázs vezérigazgató 19 eseményen vett részt, de a Balaton-átúszással együtt húszon volt ott személyesen és egy személyes szállal kezdte beszédét a sajtóátkoztatón.

"A feleségem és a két lányom támogatta a munkahelyváltásomat, mert azt ígértem nekik, hogy hétvégente nem fogok dolgozni. Ehhez képest elindultam szombat reggel hatkor Bajára, hogy részt vegyek egy futóversenyen, majd a következő héten Hévízre indultam, és egyre szúrósabb szemmel mondták nekem, hogy azt ígértem, hogy hétvégén nem fogok dolgozni. Erre az volt a válaszom, hogy ez nem munka, hanem azért csinálom az egészet, mert imádok ott lenni a szabadidős eseményeken és a Hétköznapi Hős sportsorozat rendezvényein. Ez jellemző a világbajnokságot szervező csapatra is, hogy nem munkaként, hanem szenvedélyként" – mondta Német Balázs, aki örömét fejezte ki, hogy rengeteg hétköznapi hőssel volt alkalma találkozni személyesen a különböző sporteseményeken.

"Amikor eldöntöttük, hogy szeretnénk összekötni a sport szeretetét és az egészséges életmód fontosságát az atlétikai világbajnoksággal, akkor még nem tudhattuk, hogy sikeres lesz-e vagy sem, most már tudjuk, hogy a várakozásoknál is jóval sikeresebb volt a Hétköznapi Hős versenysorozat. Jó kimondani, hogy a 150 ezer ember közül, akiket megmozgattunk, már beváltották több mint 20 ezren a kedvezményes kupont, tehát a világbajnokságon több mint 20 ezer hétköznapi hős lesz a lelátókon" – fogalmazott Németh Balázs, hozzátéve, hogy élményt szeretnének adni mindazoknak, akik kilátogatnak a Nemzeti Atlétikai Központba és azoknak.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.