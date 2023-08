Több tízezren a helyszínen, százmilliók pedig a tévé előtt nézték a csodás magyarországi atlétikai vb-t

Már az első nap délelőttjén látszott, hogy óriási nagy közönségsiker (lesz) Magyarország legnagyobb szabású sporteseménye, a szabadtéri atlétikai világbajnokság. Szombaton délelőtt - miután elvonult a verseny kezdését kissé megcsúsztató vihar - 30 ezer néző tombolt a Nemzeti Atlétikai Központban, az esti versenyek pedig ennél is nagyobb közönségsikert hoztak. Szinte valamennyi résztvevő kiemelte, hogy ilyen hangulatban felemelő érzés versenyezni. A magyarok számára vasárnap este jön a java: a férfi kalapácsvetés döntőjében Halász Bence áll a dobókörbe, hogy megszerezze a magyarok első érmét.

A 15 hónapos megfeszített szervezőmunka pénteken éjjel új stációba lépett: szombaton reggel hivatalosan is megkeződött minden idők legnagyobb szabású magyarországi sporteseménye, az atlétikai világbajnokság. Nem indult könnyen a dolog, s akkor még nagyon finoman fogalmaztunk. A férfi 20 km-es gyaloglás rajtja eredetileg 8.50-re volt időzítve, de a Budapestet ekkor elérő hatalmas vihar és zivatarlánc kissé átírta a menetrendet.

Pont ez az előre nem látható, kiszámítható esemény mutatta meg, milyen felkészült csapat irányítja a szervezést. A csúszást profi módon kommunikálták, egyetlen embernek sem jutott eszébe, hogy felesleges kockázatnak tegye ki a gyaloglókat és a versenyre igyekvő nézőket. Itt mutatkozott meg az is, hogy a Németh Balázs irányította szervező bizottság mennyire felkészült szakemberekből állt. Nem egy olyan világverseny (nem csak atlétika) volt már a történelemben, ahol egy ilyen vihar óriási gondokat okozott volna. Budapesten azonban nem így történt, így a nemzetközi szaksajtó és a sportágat irányító WA szakemberei máris áradozva írhattak a rendezésről.

Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója köszönetet mondott többek között az önkénteseknek, akik a szakadó esőben is kitartottak. Tudtuk, hogy kilenc napon át nem lehet szerencsénk az időjárással, és minden forgatókönyvre felkészültünk" - jelentette ki. Hozzátette, flottul ment az átállás, és a tervek szerint 18 órakor elkezdődhet az ünnepélyes megnyitó, az esti programban pedig még fantasztikusabb hangulat lehet a stadionban.

A szombat délután megtartott sajtótájékoztatón Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, az esemény kormánybztosa elmondta, izgalmas, mozgalmas vb-kezdeten vannak túl, mivel reggel a vihar miatt nem várt fordulat történt, csúszással kezdődött a műsor. Kiemelte, köszönet a nemzetközi szövetség illetékeseinek, a szervezőbizottságnak és a meteorológusoknak, hogy sikerült gördülékenyen kezelni a helyzetet.

"Borúra derű jött" - hangsúlyozta, jelezve, a 20 kilométeres gyaloglás indulói "el voltak ájulva" a fogadtatástól és a versenyzői élménytől.

"A stadionban pedig gyakorlatilag telt ház volt, lélegzetelállító a hangulat" - fogalmazott.

Akik látták a szombat délelőtti versenyeket, szinte nem hittek a szemüknek. A selejtezők alatt 30 ezer néző teremtett fantasztikus hangulatot a stadionban. Ilyenre nagyon hosszú ideje nem volt példa. A két évvel ezelőtti világbajnoságon, az Egyesült Államokbeli Eugene-ban a délelőtti futamok gyakorlatilag üres nézőtér előtt mentek, s ez azért volt döbbenetes, mert az oregoni kisváros az amerikai atlétika bölcsőjének számított. Az sem véletlen, hogy a szombat délelőtt pályára lépő magyarok mindegyike elmondta: soha nem versenyzett még ilyen csodálatos hangulatban és ez az eredményeken is látszott. A 20 km-es férfi gyaloglásban rajhoz álló Helebrandt Máté végül nagyszerű egyéni csúccsal, 1:21:16 órával ért célba. A Molnár Attila, Kéri Bianka, Wahl Zoltán, Molnár Janka négyes az országos csúcson több mint három másodpercet javítva a tizedik helyen végzett a 4x400 méteres vegyes váltóban. Nekünk azonban a legfontosabb a kalapácsvető Halász Bence teljesítménye volt. A vb-bronzérmes és Eb-második versenyző az első csoportban első kísérletével túldobta a 77 méteres selejtező szintet, a kalapács 78,13 méternél ért földet. A szombathelyi nehézatlétának így többet nem kellett dobnia, már készülhet a vasárnapi fináléra, ahol a legjobb 12 folytathatja.

"Nagyon stresszes volt az egész. Már igazából pénteken este elkezdtem izgulni sajnos, de aztán szépen fokozatosan elmúlt" - mondta magyar újságíróknak a dobó.

Az, hogy hányszor hallottam, hogy hajrá Bence, hajrá magyarok, amikor bejöttem a stadionba, az megszámlálhatatlan volt. Azt nem lehet megmondani, hogy mennyit vesz ki egy ilyen selejtező az emberből, de az biztos, hogy nem lehet ellazsálni. Természetesen ebben azért nagyon sok minden van még. Nagyon izgulós volt, meg reggel is volt, és délután alapból jobb teljesítményre képes az ember. De megvan és ez a lényeg."

A férfi kalapácsvetés döntője vasárnap délután 17.49-kor kezdődik majd budapesti atlétikai világbajnokságon.

Szombaton este 6 órakor az ünnepélyes megnyitóval hivatalosan is kezdetét vette az atlétikai világbajnokság. Elsőként Lord Sebasian Coe, a WA elnöke mondott beszédet, őt követte Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke. A közvetlen szomszédunkban, Ukrajnában dúló háború árnyékában a sport béketeremtő természete felértékelődik - hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök szombaton, a budapesti atlétikai világbajnokságot megnyitó beszédében. A köztársasági elnök kiemelte: a sporton keresztül megtapasztalhatjuk a nemes, tisztességes küzdelmet, s ezt az egymás tiszteletén alapuló versengést az élet többi területére is érdemes átültetni.

Az atlétikai világbajnokság elsősorban a kiemelkedő sportolói teljesítményről szól - mutatott rá Novák Katalin, hozzátéve: a szervező magyaroknak mégis jóval többről, hiszen az élsportot és az egészséges élet alapjául szolgáló tömegsportot is ünnepeljük. Kitért arra is, hogy az olimpiai pályázat örökségeként épülhetett meg a ferencvárosi szabadidő- és sportpark, benne az új atlétikai központtal. Rozsdából született arany. A Duna-partra visszatért az élet. Büszke vagyok rá, hogy a szervezők a nehéz körülmények közül érkezők számára is lehetővé teszik a személyes szurkolást. Büszke vagyok rá, hogy miközben most ért véget Budapesten Európa egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiválja, megmutatjuk, hogy fesztiválhangulatot lehet a sporthoz kapcsolódóan is teremteni. Büszke vagyok rá, hogy százezreket sikerült sportolásra bírni a világbajnoksághoz kapcsolódóan."

A budapesti atlétikai világbajnokság első napja világosan megmutatta, hogy a magyar emberek szeretik a sportot és a szervezők megfeszített munkája nem volt hiábavaló. A szombat esti döntők és előfutamok fantasztikus hangulatban zajlottak le, szinte telt ház előtt.

A nap zárásaként az amerikai 4x400-as vegyes váltó 3:08.80 perces világcsúcsot futott. Ez volt a magyarországi vb első világcsúcsa. Nem sokkal ezelőtt az amerikai súlylökő, Ryan Crouser utolsó kísérletével mindössze öt centiméterrel maradt el minden idők legjobb eredményétől, és 23,51 méteres vb-rekorddal diadalmaskodott.

Most már tényleg csak az lenne a hab a tortán, ha vasárnap este Halász Bence révén megszületne az első magyar érem a világbajnokságon.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.