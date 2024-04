Menczer Tamás az ATV esti műsorának vendégeként elmondta, hogy

Magyar Péter hazatért a baloldalra, oda, ahová való.

Hozzátette azt is, hogy más a látszat, és más a valóság. Menczer szerint nem lájkversenyt kell nyerni a Facebookon, hiszen a korábbi baloldali előválasztás is megmutatta, hogy sehol nem voltak a baloldaliak akkor, amikor végül kétharmaddal nyert a Fidesz-KDNP. A kommunikációs igazgató üzent Magyarnak, mert az exférj, ha már bohócokat szokott emlegetni - nemrégiben bohócnak nevezte Menczer Tamást -, akkor szerinte éppen Magyar egy bohóc, és Jakab Péterhez hasonlít. Menczer Tamás leszögezte:

Magyar Péter egy háborúpárti, baloldali, külföldről irányított, finanszírozott politikus.

Felidézte: ez a garnitúra egyszer már tönkretette az országot, háborúpártiak, baloldaliak, és most is újra tönkretennék.

Nem fogjuk ezt hagyni, ez a mostani választás tétje!

Menczer szerint az teljesen normális dolog, hogy egy demokráciában van, aki a baloldalra szavaz. A júniusi választáskor is lesznek ilyen emberek, ez nem gond, viszont ők hisznek Magyar Péternek, benne látják a csodát, de korábban hittek Márki-Zay Péternek is, és akkor is kiderült az igazság.

