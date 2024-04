Gyurcsányék kezén a Városháza: kényes ügyben fedezhette a bukott miniszterelnököt Tordai Csaba

Karácsony Gergely főpolgármester jogi főtanácsadója, Tordai Csaba régi bizalmi embere Gyurcsány Ferencnek, s több fontos pozíciót is betöltött a 2010 előtti baloldali kormányok idején. Így például volt az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője is, majd 2007-ben a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) államtitkára lett és maradt Gyurcsány lemondását követően is, a 2009 tavaszán alakult Bajnai-kormány alatt. Korábbi sajtóhírek szerint Tordai annyira erős embernek számított a baloldalon, hogy egyes esetekben ő vezette a kormányülést Gyurcsány Ferenc távollétében – írta a Magyar Nemzet.

Hajmeresztő akciók

Tordai több más hajmeresztő akciónak is főszereplője volt a 2010-es kormányváltás előtt. Így például Gyurcsány Ferencnek falazhatott, amikor a Miniszterelnöki Hivatal üres papírokat adott ki az Origo érdeklődésére a 2006-os zavargások idején tartott kormányülések összefoglalói gyanánt. Bár jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy a dokumentumot nem lehet teljesen titkosítani, a MeH úgy vélte, hogy teljesítette a törvény előírásait, még úgy is, hogy minden szót kitörölt a szövegből.

Tordai botrányos átadás-átvétele

Figyelemre méltó, hogy a 2010-es kormányváltáskor is Tordai – mint a MeH jogi és közigazgatási államtitkára – vezényelte le az átadás-átvételt, ami végül botrányba fulladt. Még arról is Tordai Csaba tájékoztatta az érintetteket, hogy az elektronikus levélfiókokért felelős Központi Szolgáltatási Főigazgatóság szakemberei kiürítették a Bajnai-kormány minisztereinek, államtitkárainak és miniszteri titkárságvezetőinek e-mail-fiókjait.

Szorosra font Soros-szál

A Soros-szervezetek világában ugyancsak otthonosan mozgó Tordai a 2010-es kormányváltás után Bajnai Gordon egykori miniszterelnök projektjeiben is a baloldal ügyének előmozdításán tevékenykedett. Az ügyvéd 2011 és 2015 között például kuratóriumi tagja volt a Bajnai-féle Haza és Haladás Alapítványnak, amelyből az Együtt nevű, 2018-ban megszűnt párt is kinőtt.

Tordai mindent láttamoz

A 2021-es Városháza-botrány nyilvánosságra került hangfelvételein Gansperger Gyula nagyvállalkozó arról beszélt, hogy Tordait Bajnai ajánlotta be Karácsony Gergelynél, és valójában a jogi főtanácsadó – valamint Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes – irányítják a főváros ügyeit. Gansperger arra is kitért, hogy Tordai láttamozása nélkül nem készülhet szerződés, és nem születhet döntés a Városházán.

Lefoglalt bizonyítékok/A NAV bizonyítékokat foglalt le Tordai irodájában

Emlékezetes: néhány hónapja házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Tordai Csaba ügyvédi irodájában, ahol okirat-hamisítás bűncselekményét alátámasztó bizonyítékokat foglaltak le a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom botrányos, félmilliárdos adománygyűjtése kapcsán.