Az összefogás világsikere volt a budapesti atlétikai világbajnokság

Az összefogás világsikerének nevezte a vasárnap zárult budapesti atlétikai világbajnokságot Fürjes Balázs, a vb szervezőbizottságának társelnöke.

A sportvezető hétfőn reggel azt emelte ki, hogy a Magyarország történetének eddigi legnagyobb sporteseménye minden tekintetben világsiker lett, amit a számok is alátámasztanak. A vb-n 195 ország atlétái álltak rajthoz, ilyen egyetemes részvételt sportban csak a nyári olimpiai játékok érnek el, más sportág világbajnoksága erre nem képes - hangsúlyozta, majd megemlítette, hogy több mint 2200 sportoló vett részt a versenyeken, az edzők és csapattagok száma jóval ötezer felett volt.



A vb alatt 2500 magyar önkéntes segítette a szurkolók és a versenyzők kiszolgálását, a vb sikeres lebonyolítását. A világ minden kontinenséről, több mint 120 országból érkeztek szurkolók Budapestre - összegzett. Kiemelte, hogy az eladott jegyek száma meghaladta a 400 ezret, amire még a sportág nemzetközi szövetsége, a WA sem számított.



A kilenc nap alatt az esti döntők átlagos nézőszáma meghaladta a 95 százalékos telítettséget, a döntők többségén teltház volt, az első napon pedig, a kalapácsvető Halász Bence selejtezőjén, már délelőttre is minden jegy elkelt, ez példa nélküli - hangsúlyozta, és felhívta a figyelmet, hogy a televíziós közvetítéseket világszerte több mint 1 milliárdan követték érdemi időben.



Elmondta, a világbajnokságból Magyarország is profitált. Megjegyezte, hogy az összes Budapestre érkezett vendég, sportolók, csapattagok, hivatalos vendégek, szurkolók, újságírók, dolgozók összességében több mint félmillió vendégéjszakát töltöttek a budapesti szállodákban és több milliárd forintot költöttek el Magyarországon.



A világbajnokság összekovácsolta az egész nemzetet, erősítette a magyarok önbecsülését, önbizalmát és összetartozását. A siker titka az összefogás és csapatmunka volt - fejtette ki Fürjes Balázs, aki úgy látja, a siker egész Magyarországé: mindenki hozzátette a magáét. Önkéntesek, szervezők, sportolók, edzők, adófizetők, szurkolók, képviselők, városvezetés, képviselők, államfő, kormány, kicsik és nagyok. Ahogy Novák Katalin köztársasági elnök mondta a vb megnyitóján, jó, hogy képesek vagyunk egységben, egyetértésben megcsinálni és megélni a vb-t - mondta.



Fürjes Balázs örömtelinek nevezte, hogy végül azok a budapesti polgármesterek is, akik 2019-ben, megválasztásukat követően még se világbajnokságot, se a barnazóna zöldítését, se a nemzeti atlétikai központ nem szerettek volna, végül támogatták, és a vb során is megerősítették támogatásukat. Üzenetértéke van annak, hogy Karácsony Gergely a nyitó- és záróhétvégén is ott volt a stadionban - jegyezte meg Fürjes Balázs.



A társelnök kitért arra, hogy Budapest és a magyarok vendégszeretete és profizmusa lenyűgözte a világot. Az önkéntesek különösen lenyűgözték külföldi vendégeinket, akik áradoztak róluk. Ők 2500 diplomata voltak, Magyarország nagykövetei és extra teljesítményt nyújtottak, Magyarország legszebb arcát mutatták meg mindenkinek - méltatta őket, hozzátéve, hogy Sebastian Coe-val, a WA elnökével közösen nevezik őket Nemzetközi Fair Play-díjra.