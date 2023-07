Varga Zsolt: Óriási tűz és szív volt ma a csapatban

A magyar férfi vízilabda-válogatott 12-11-re legyőzte a címvédő spanyol csapatot, ezzel bejutott a fukuokai vizes világbajnokság döntőjébe, egyúttal kvótát szerzett a jövő évi, párizsi olimpiára. A magyarok így 1998 óta őrzik veretlenségüket a spanyolokkal szemben nagy világversenyeken (olimpia, vb, Eb). A találkozó után a főszereplők értékelték a látottakat.

"Óriási gratuláció a csapatnak, fantasztikus teljesítmény volt. Amikor elmentek a spanyolok, lépésről lépésre vissza tudtunk jönni. Ahogy hátul visszaállt a rend, úgy sikerült zárkózni. Sikerült egy támadást kivédekezni, majd gólt szerezni, és át is billent a meccs. A kontrát nehéz volt megélni a meccs végén, de sikerült nyerni, fantasztikus volt. A végén maradt 16 másodperc, és be tudtuk húzni. Fantasztikus csoda! Óriási tűz és szív volt ma a csapatban, büszke vagyok rájuk" - mondta a meccs után az M4 Sport kamerája előtt Varga Zsolt szövetségi kapitány.

"Szoktam mondani, hogy mindig az utolsó siker a legédesebb, most főleg így van. Ilyen forgatókönyvvel még a csoportban is jó meccset nyerni, nem, hogy az elődöntőben, ami olimpiát is ér. Nagyon fárasztó volt, a vb-nek ebben a fázisában ez már nem is meglepő. Ennek ellenére mindig tudtunk valami újat húzni, jöttek az egyéni pluszok. Boldog vagyok, megvan az aranyesély és kvóta, megyünk tovább. A végére az egész összeállt egy szép győzelemmé. Ha nem ellenünk kaptak volna ki a spanyolok így, akkor még sajnálnám is őket, annyi minden történt velük" - árulta el Varga Dénes.

Varga Zsolt együttese a szombati fináléban az olimpiai bajnok szerbeket búcsúztató görögökkel találkozik.