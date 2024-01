Hihetetlen drámát hozott a világbajnok és a címvédő meccse a kézilabda Eb-n

A világbajnok Dánia 28-27-re legyőzte a címvédő Svédországot az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában.

Sokáig rendkívül szoros volt a pénteki, hamburgi meccs, majd hét és fél percig nem találtak be a svédek, ezt ellenfelük egy 4-0-s sorozattal használta ki. A második félidőben többször is felzárkózott egy gólra a címvédő. A dánok a hajrában hat és fél percig nem lőttek gólt, majd Magnus Landin betalált, és bár hosszas videózás után ezt nem adták meg, a svédek utolsó gólját is érvénytelenítették, így a kissé kaotikus végjátékban Dánia győzött.

Mathias Gidsel tíz góllal járult hozzá a sikerhez, a túloldalon Hampus Wanne kilenc alkalommal talált be.

Eredmények, középdöntő, 2. forduló, II. csoport:

Dánia-Svédország 28-27 (17-15)



Az állás: 1. Dánia 6 pont, 2. Svédország 4 (84-78), 3. Portugália 4 (97-99), 4. Norvégia 2 (94-97), 5. Szlovénia 2 (80-88), 6. Hollandia 0



A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

Az Európa-bajnokság győztese - illetve a kvótával még nem rendelkező legjobb csapat - kijut a nyári, párizsi olimpiára. A következő két legjobb együttes, amely még nem kvalifikált az ötkarikás játékokra vagy selejtezőtornára, részt vehet a márciusi selejtezőn.