A BL-győztes sztárcsapatnál is felfigyeltek a magyar kéziválogatott játékosaira

Kerültek nevek a németországi olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokságon pénteken az ötödik helyért pályára lépő magyar válogatottból a THW Kiel sportigazgatójának noteszébe.

A magyar származású Szilágyi Viktor, aki játékosként az osztrák válogatottban szerepelt, ezt a Kossuth Rádiónak ismerte el, neveket azonban nem akart mondani. Érthető, hogy a sportigazgató felfigyelt néhány magyar válogatott játékosra, ugyanis csütörtökön hivatalossá vált, hogy három magyar is ott lehet az Európa-bajnokság álomcsapatában.

Kifejtette, a magyar együttes legtöbb játékosát a Bajnokok Ligájában vagy épp a Veszprém-Szeged rangadókon követi nyomon, ugyanakkor jó volt a kézilabdázókat a legmagasabb szinten, élőben is megfigyelni.

A szívem mindig a magyarokkal van, nemcsak a kézilabdában, hanem más sportágakban is, ugyanúgy, mint ahogy az osztrákokkal is. Persze ott vannak az emberi kapcsolatok is, vannak játékosok, akikkel együtt játszottam. Ha őszinte vagyok, most kicsit azért az osztrákok irányában volt, de egy döntetlen sem lett volna elkeserítő" - hangsúlyozta a múlt csütörtöki, 30-29-es osztrák sikerrel zárult magyarok elleni középdöntős találkozó kapcsán.

Örömét fejezte ki, hogy bár Ausztriában ilyenkor általában a síelés és a többi téli sport áll a figyelem középpontjában, ezúttal "mégis a kézilabda volt a nagy téma, a srácok nagyon nagy eredményt értek el" - utalt a kontinensviadalt a nyolcadik pozícióban záró osztrák válogatott teljesítményére Szilágyi.