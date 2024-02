A Red Bull az előző szezonban egy futom és egy sprint kivételével mindenhol diadalmaskodott, így belegondolni is elképesztő, hogy a Milton Keynes-i alakulat még ennél is jobban dominálhat majd az előttünk álló szezonban.



„Azt hiszem, ezt most nehéz megmondani.

Azt mondanám, hogy miután láttam Maxot és a Red Bull idei autóját, idén mindenkinek kevesebb esélye van arra, hogy futamot nyerjen. De ez már csak így van”

– idézi a racingnews365.com Fernando Alonsót, akit arról kérdeztek, hogy nyerhet-e idén futamot az Aston Martinnal.