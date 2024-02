2020-ban egy esés közben szenvedett fejsérülést Fittipaldi, akkor meg is kellett műteni. Ezt követően továbbra is aktív maradt, a 2023-as Brazil Nagydíjon is ott volt a paddockban, aktív volt a közösségi médiában és gyakran tűnt fel motorsporteseményeken is a Sao Paulo-i pilóta.

Wilson Fittipaldi Jr. volt az, aki megalapította az első és eddig egyetlen brazil F1-es csapatot még 1974-ben. A Fittipaldi-Copersucar 1975 és 1982 között versenyzett.

Fittipaldi pályafutása során 35 Forma-1-es futamon állt rajthoz 1972 és 1975 között, ezeken összesen három pontot gyűjtött.