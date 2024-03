A balesetek és nagyobb hibák nélkül eltelt harmadik Forma–1-es szabadedzés első tíz percében csupán négy csapat nyolc pilótája hajtott ki a pályára, és közülük is csak a két Red Bullnak volt mért ideje a közepes keverékű gumikon. Őket aztán a Ferrarik és a Logan Sargeant (átalakított) autójába ülő csapattárs, a születésnapos Alexander Albon is követte az első negyed órában. A folytatásban aztán a Mercedesek, az RB-k, a Haasok és az Alpine-ok is egymás után kijöttek a pályára lágy abroncsokon, így bő 20 perc után már mindenki bemutatkozott az Ausztrál Nagydíj szombati közönségének.

Az első fél óra után a két Ferrari állt az élen a két Red Bull előtt,