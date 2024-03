Elképesztő változás maradhat érvényben az F1-ben

A Bahreini Nagydíj után Szaúd-Arábiában is szombaton rendezik az F1-es futamot

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Beata Zawrzel/NurPhoto

"Amikor először szerveztünk futamot, szerényen tiszteltük - ma is tiszteljük - a Forma-1 kultúráját, miszerint vasárnap vannak a futamok. Miután láttuk, hogy Vegas is szombatra tette a rajtot, arra gondoltunk, talán meg tudunk egyezni a Forma-1-gyel és meg is egyeztünk. Nem mi döntöttünk így, közös döntés volt" - tette hozzá Szalmán sejk, majd arra is kitért, hogy akár globálisan is be lehetne vezetni ezt a változtatást, miszerint vasárnap helyett szombatonként rendeznének mindenütt F1-es futamot.