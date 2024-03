Kárt okoz a Forma-1-nek a Red Bull-főnök, Christian Horner

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

A brit szakember ügye miatt a bahreini hétvége pénteki napján válságtanácskozást is tartottak, melyen részt vett a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, Mohammed bin Szulajm is. A találkozót követően az FIA elnöke röviden ugyan, de meg is szólalt. Kijelentése azonban üzenetértékű.