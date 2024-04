Fernando Alonso nemrég jelentette be, hogy hosszabbított az Aston Martinnal, de a kétszeres világbajnok spanyol pilóta elmondta, voltak más ajánlatai is. A Motorsport például arról ír, hogy egyes hírek szerint Alonso a Red Bullnál is kopogtatott, ahol Max Verstappen csapattársa lehetett volna.

Fernando Alonso meghallgatott minden ajánlatot

Fotó: Giuseppe CACACE / POOL / AFP