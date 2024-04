Max Verstappen elmúlt években mutatott szenzációs teljesítményét aligha kell bárkinek is bemutatni, aki csak egy kicsit is követi a Forma-1 eseményeit. A Red Bull holland pilótája 2021 óta gyakorlatilag verhetetlen, olyan fölénnyel utasítja maga mögé az egész mezőnyt, hogy arra lassan kezdenek elfogyni a jelzők. Pedig ebben a mezőnyben van két világbajnok is. Habár közülük az egyik, a kétszeres bajnok Fernando Alonso már inkább csak örömautózik az Aston Martinnal, a hétszeres világelső Lewis Hamilton még nagyon is szeretne győzni.

A Mercedes sztárja azonban lassan már el is felejti, hogy milyen érzés nemhogy a dobogó tetején, de magán a pódiumon is állni. A pilóta, aki 103 nagydíj elsőségével tartja a legtöbb győzelem rekordját, utoljára 2021. december 5-én az első alkalommal megrendezett Szaúdi Nagydíjon tudott győzni. Azóta 50 versenyen volt 11 dobogós helye, győzelme viszont egyetlen egy sem. Így pedig nem csoda, hogy fantasztikus győzelmi mutatója is összeomlóban van.

Hamilton megy, Verstappen jön

Hamilton azon a bizonyos 2021-es dzseddai futamon 287. alkalommal rajtolt el F1-es nagydíjon, és a 103. győzelmét aratta, ami azt jelentette, hogy a leintés után egészen elképesztő, 35,88 százalékos győzelmi mutatója volt. Vagyis a futamok több mint harmadát megnyerte, ahol rajthoz állt. Az aktív pilóták közül akkoriban ezt megközelíteni sem tudta senki.

Lewis Hamilton (balra) már nem sok újat tud mondani a versenyzésről Max Verstappennek

Fotó: Hector RETAMAL / AFP)

Az emlékezetese utolsó futamon aztán Max Verstappen elhalászta előle a világbajnoki címet, és ez mintha átfordította volna a szerencse kerekét: Hamiltonnak azóta nem termett babér, miközben Verstappen kis túlzással nem tud nem nyerni:

a 2021-es Abu Dhab-i Nagydíj óta rendezett 50 futamból 38-at nyert meg, csak a tavalyi idényben 19/22 volt a győzelmi mutatója

(ami természetesen rekordot jelent az egy idényen belüli győzelmek arányát tekintve). Idén 5-ből 4 az arány, azaz nem látszik a visszaesés a holland teljesítményében.

És miközben Hamilton 50 futam óta nem képes nyerni, addig Verstappen 190 startból már az 58. győzelmet húzta be Sanghajban. Ez a két adat pedig azt jelenti, hogy a brit győzelmi mutatója 30.53 százalékra romlott, míg a hollandé éppen ugyanennyire javult. És, ha az első két alkalomhoz hasonlóan harmadszor is győzni tud Miamiban (május 5-én),

akkor 30.89 százalékos mutatóval meg is előzi a 30,47-re rontó Hamiltont. Ezzel pedig Verstappen lenne a legeredményesebb aktív pilóta ebben a mutatóban.

Így néz ki most a nagydíj/győzelem mutató örökranglistája, amelyen csak Hamilton és Verstappen szerepel az aktív pilóták közül.

1. Juan Manuel Fangio 51 24 47.06% 2. Alberto Ascari 32 13 40.63% 3. Jim Clark 72 25 34.72% 4. Lewis Hamilton 337 103 30.56% 5. Max Verstappen 190 58 30.53% 6. Michael Schumacher 306 91 29.74% 7. Jackie Stewart 99 27 27.27% 8. Alain Prost 199 51 25.63% 9. Ayrton Senna 161 41 25.47% 10. Stirling Moss 66 16 24.24%

