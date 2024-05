A Red Bulltól távozó tervező, Adrian Newey szerint komoly kihívások előtt állnak a Forma-1-es csapatok, amelyeknek a 2026-os szabályváltozásokra kell készülniük. Adrian Newey nemrég jelentette be, hogy 2025 elején távozik a Red Bull csapatától, de állítása szerint egyelőre ő maga sem tudja, hogy részese lesz-e még a Forma-1 új korszakának. Az F1 legsikeresebb tervezője 19 év után a következő év első negyedében távozik majd a Red Bulltól, a hírek szerint pedig a távozás feltételei alapján szabadon vállalhat munkát más csapatoknál. Newey a Sky-nak nyilatkozott, amiből kiderült, hogy még nem tudja, azonnal dolgozni kezd-e a világbajok csapattól való távozását követően.

Newey távozásával sokak szerint véget érhet a Red Bull dominanciája

Fotó: NurPhoto via AFP

Newey már kevesebb munkát vállal a Red Bullnál is, elmondása szerint egyelőre nincsenek tervei, csak annyi, hogy szeretne kisebb szünetet tartani, annak ellenére, hogy a Ferrari nagyon meg akarja szerezni. Newey a mai napig sok futamon részt vesz személyesen, ott volt Miamiban is, ahol a jövőről nyilatkozott. 2026-ra komoly szabályváltozások lépnek életbe, a motorokkal és a kasztnival kapcsolatban is. Sokkal nagyobb elektromos erőátvitelt kell a motoroknak teljesíteniük, és az autók külseje is átalakul majd. A 2026-os alvázszabályokat júniusban írják majd alá, de a csapatok csak 2025-ben tudnak elkezdeni dolgozni az új autókon.

„Jelenleg kissé furcsának tűnnek az új szabályok, de korai lenne előre leírni az újításokat és azt mondani, hogy rosszak” – mondta Newey, aki a 2022-es szabályváltoztatásokkor is azt mondta, hogy túlzottan korlátozóak, később azonban meglátta bennük a lehetőséget.

„Tervezőként először azt nézem meg, milyenek a szabályok, ekkor lehet véleményünk, hogy ez jó vagy rossz, de eljön az az idő, amikor ezt figyelmen kívül kell már hagyni, és megküzdeni a kihívásokkal. Az új szabályok nagy kihívást jelentenek majd. Nem tudom, hogy én a részese leszek-e még, de biztosan komoly kihívások elé állnak majd a tervezők” – mondta Newey, aki azt is elárulta, van egy olyan dolog az idei Red Bullon, amivel kifejezetten nem elégedett, és azt is elmondta, hogy vannak elemek, amiket már idén, de legkésőbb a 2025-ös autóra le fognak majd cserélni.





