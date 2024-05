A 2024-es F1-es Monacói Nagydíj első edzését Lewis Hamilton, második gyakorlását Charles Leclerc nyerte. A harmadik szabadedzést a péntekiektől eltérően nem fenyegette esőzés, napos időben próbálkozhattak a csapatok szombaton kora délután. Emiatt aztán nem is volt akkora kapkodás a gyakorlás elején, a mezőny fele az első tíz percben nem is jött ki a pályára, és mért körideje is csak két pilótának volt ekkor. Ezután a Sauberek is megjelentek, Valtteri Bottas pedig az első gyors körén pont úgy találta el a falat az autója jobb elejével, hogy eltörte az első futóművét. Nem tudott emiatt bekanyarodni, így nem tudott visszatérni a bokszba sem, néhány percre piros zászlóval megszakadt tehát az edzés.

Valtteri Bottas a hibája miatt mért kör, és lényegében gyakorlás nélkül zárta az F1-es Monacói Nagydíj harmadik szabadedzését

Fotó: NurPhoto via AFP/Andrea Diodato/NurPhoto

Az újraindítás után már gyorsan kihajtott (Bottas kivételével) minden pilóta a pályára, a többség lágy keverékű abroncsokon próbálkozott először, de még inkább versenyszimulációs körökkel. A nagy forgalom miatt rengeteg feltartást és veszélyes pillanatot hoztak a következő percek, de baleset végül sem ebből, sem az elfékezésekből nem volt, amelyek miatt sokan a bukótérbe gurultak ki a monte-carlói utcákon.

Charles Leclerc nyerte az F1-es Monacói Nagydíj harmadik szabadedzését

Az időmérős szimulációk megkezdése előtt a Ferrari és a McLaren pilótái mellett a Haas versenyzői, Cunoda Juki és Max Verstappen voltak az élmezőnyben, de az igazán gyors körök ekkor még hátravoltak. Húsz perccel a vége előtt aztán fokozatosan elkezdődtek a köridőjavítások, és

gyorsan kiderült, hogy Charles Leclerc mindenkinél gyorsabb, az 1:11,369-es legelső körét sokáig megközelíteni sem tudták.

Ezen az időn pedig már nem is akart javítani a monacói, aki hamar visszatért a bokszba, és szinte végig onnan figyelte az eseményeket.

Végül alig három perccel a vége előtt tudtak fél másodpercen belül kerülni hozzá képest, így egyértelműen az időmérő topfavoritjává lépett előre Leclerc. Mögötte nagy csata zajlott, és végül Max Verstappen és Lewis Hamilton zárt még a legjobb háromban. A Red Bull-os Sergio Pérez az egész edzésen szenvedve csupán 13. volt a leintéskor, de még ezen tudott javítani, így ötödik lett.