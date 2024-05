Sergio Péreznek a végén még különvizsgát kell tennie, hogy versenyautóba ülhessen. Ez persze nagyon extrém eset lenne, de tény, hogy a két héttel ezelőtti Kínai Nagydíj után kiosztott büntetések miatt a Forma-1-es mezőnyből most ő áll a legközelebb ahhoz, hogy bevonják a versenyzői engedélyét.

A pilóták egy 12 hónapos ciklusban (ami nem feltétlenül január 1-től december 31-ig tart) összesen 12 büntetőpontot gyűjthetnek, aztán jön a retorzió.

Sergio Pérezt azért pont nem büntették meg, hogy megpróbálta megelőzni Charles Leclerc-t

Fotó: AFP / PEDRO PARDO

Péreznek a sanghaji futam után már nyolc büntetőpontja van, és bizony messze van még a szeptember, amikor az esetében újra indul a számláló. A büntetőpontos rendszer bevezetése óta eltelt tíz évben egyébként még senkinek sem sikerült ez a bravúr, szóval nem is olyan egyszerű összegyűjteni ennyi büntetést.

Pérez a legrosszabb rosszfiú

Az FIA a Kínai Nagydíj után szokatlanul sok utólagos büntetést osztott ki, összesen 11 pontot szórt szét a versenyzők között.

Ha a büntetőpontokat nézzük, akkor én vezetem a világbajnoki pontversenyt

- próbált viccelődni Pérez. - Szoktam ezen gondolkodni, és persze, hogy rendben van, hogy, aki hibázik, az fizessen meg érte. De azon el kellene gondolkozni, hogy egyre több verseny van egy szezonban, miközben a rendszer változatlan. Szerintem nagyon sok büntetőpontot kapnak a versenyzők, olyanokért is, amiért nem kellene. Ez a szabály, de remélem, hogy a jövőben azért majd felülvizsgálják" - mondta a mexikói.

Ez egy vicc

Pérezhez hasonlóan a Williams pilótájának, Logan Sargeantnak is nyolc pontja van a Sanghajban kapott kettővel. Ő jóval élesebben fogalmazott, mint a Red Bull versenyzője.

Ez az egész rendkívül frusztráló. A büntetés maga egy dolog, de az, amiért kaptam, az azért egy kicsit vicces

- dohogott az amerikai, akit azért büntettek meg, mert a biztonsági autós időszakban elhúzott a boxutcából éppen kihajtó Nico Hülkenberget.

"Szerintem egy csomó sokkal rosszabb dolog történt a hétvégén, ami igazán bosszantó volt. Az időmérő alatt volt, aki szándékosan lelassított előttem, majdnem hatalmas baleset lett belőle, de büntetés az nem.

Kínában egyébként Fernando Alonso volt a legkeményebb fickó, a kétszeres világbajnok veterán spanyol egy 10 másodperces időbüntetés mellé még 3 büntetőpontot is kapott, így alig egy hónapon belül hat fekete pontot gyűjtött össze. Ugyanazért, amiért Sargeant Daniel Ricciardo is kapott két büntetőpontot, de kettővel jutalmazták Lance Stroll egyik manőverét, akinek így hét büntetőpontja van már. Végül pedig Kevin Magnussen is kapott két büntetőpontot a Cunoda Jukival történt ütközése nyomán.

A 2024-es Forma-1-es szezon május első hétvégéjén, a sprintfutamos Miami Nagydíjjal folytatódik. Öt versenyhétvége után a 110 pontos Max Verstappen 25 ponttal vezeti az összetettet a Red Bull-os csapattárs Sergio Pérez előtt, a harmadik és negyedik helyen pedig a két Ferrari áll, Charles Leclerc 76, Carlos Sainz 69 ponttal.

