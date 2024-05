Charles Leclerc 2000-ben, szinte még kisgyerekként kezdte pályafutását, és tízéves sem volt, amikor megnyerte első versenyeit és később a bajnokságokat is gokartban.

Charles Leclerc életében sok volt a tragédia

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Beata Zawrzel/NurPhoto

Nem véletlen, hogy ilyen korán autóba ültették, ugyanis édesapja, Hervé Leclerc korábban maga is versenyzett és meglátta a fiában rejlő lehetőségeket - írja a Bors.

A lap szerint Charles Leclerc nagyon hamar bebizonyította, hogy nemcsak rátermett, hanem tehetséges is, sorban nyerte a futamokat és bármilyen versenysorozatban állt rajthoz, szinte mindent megnyert. Fiatalon végigjárta a Forma-1-be vezető utat, szorgalmasan és alázattal dolgozott, a fejlődés és a siker pedig nem maradt el.

Leclerc 2016-ban lett a Ferrari F1-es csapatának tesztpilótája, 2018-ban pedig megkapta a lehetőséget az Alfa Romeótól, hogy profi, hivatásos versenyző váljon belőle a királykategóriában. Az Alfa Romeónál mindössze egy évet töltött, ugyanis 2019-ben már a Ferrari vörös overáljában állhatott a rajtrácsra, és azóta is a legendás olasz istállónál versenyez, ott ahol korábban Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkönen is vezetett, és ahol Lewis Hamilton folytatja a pályafutását 2025-től.

Szörnyű tragédiák árnyékolták be az életét

Hiába a sikeres, nyílegyenesen felfelé ívelő pálya, a számtalan futamgyőzelem és rajongók milliói szerte a világon, Charles Leclerc életére mégis árnyékot vetnek a tragédiák.

A legelső sokk 2015-ben érte őt, amikor egy szörnyen tragikus baleset következtében elhunyt legjobb barátja és egyben keresztapja, a szintén Forma-1-es pilóta, Jules Bianchi.

A balesetet követően, 2016-ban kapta az akkor még csak 19 éves Leclerc édesapja a szörnyű diagnózist. A család összezárt és a fiatal Leclerc senkinek sem beszélt édesapja betegségéről, a nehezségekről, mert félt attól, hogy ennek tudatában bármilyen hibáját, rosszul sikerült futamát a családi tragédiára fogják majd.

Apja állapota sajnos folyamatosan romlott, és pont a hazai verseny, a monacói futam előtt kellett mesterséges kómába helyezni, így a szeretett családfő már nem láthatta otthon versenyezni a gyermekét.

Leclerc abban az időben épp a Forma-1 előszobájának számító Forma-2-ben versenyzett és az azerbajdzsáni futamra készült, amikor az édesapja elhunyt. Charles azonban nem lépett vissza a versenytől, bár semmi sem úgy sikerült, ahogy eltervezte. A sokkhatásból mégis képes volt talpra állni, és édesapja gondolatai visszhangoztak a fülében, miszerint ő is azt szeretné, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa és megnyerje a futamot.

A 2017-es azeri futam időmérőjén - az addigi felemás felkészülés után - végül Leclerc bizonyult a leggyorsabbnak, így ő rajtolhatott a futamon az első helyről. A pole pozíció megszerzése akkora élmény volt számára, hogy saját bevallása szerint is zokogott a sisak alatt. Leclerc aztán a versenyt is behúzta, méghozzá magabiztosan, hiszen nemcsak magáért, hanem édesapjáért is versenyzett. A dobogón való ünneplés után nem sokkal hazatért, hogy részt vegyen a temetésen, így pár napon belül megjárta a mennyet és a poklot is.