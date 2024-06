Az F1-es Kanadai Nagydíj rendkívül izgalmasan alakult, az Alpine számára pedig eredményesen is, hiszen miután az első nyolc versenyhétvégén összesen 2 pontot szerzett a csapat, addig Montréalban egyből hármat. Ám hiába tűnt úgy sokáig, hogy a szezon végén távozó Esteban Ocon lesz a 9., és Pierre Gasly a 10., végül egy csapatutasításnak köszönhetően helyet cseréltek, majd noha Gasly nem tudta megelőzni Daniel Ricciardót, mégsem adta vissza a helyét csapattársának – szintén utasításra. Így aztán Gasly szerezte meg a két pontot, és csapattársa elé került az összetettben.

Az F1-es Kanadai Nagydíj után nem volt boldog az Alpine pilótája, Esteban Ocon

Esteban Ocon kifakadt az F1-es Kanadai Nagydíj után az Alpine-ra

Nyilvánosságra hozták az Ocon és versenymérnöke, Josh Peckett közötti rádiós beszélgetést, amely alapján két körrel a vége előtt a pilóta kénytelen-kelletlen, de valóban szándékosan engedte el Gaslyt, azzal a feltétellel, hogy csapattársa sikertelensége esetén visszakapja a helyet. Ám az utolsó körben, miután Gasly nem tudta megelőzni Ricciardót, Peckett jelezte Oconnak a csapat döntését, miszerint nem lesz újból helycsere. A versenymérnök megdicsérte és elnézést kért tőle, Ocon már a rádióban is kifakadt, de ekkor még visszafogottan: „Én megtettem, amit tennem kellett, azt, ami a legfontosabb, de cserébe ti nem azt csináltátok azt, amit kellett volna." Az újságíróknak viszont ennél is frusztráltabban nyilatkozott.

„Nem, ez megmagyarázhatatlan. Mindig is tiszteletben tartottam az utasításokat, amiket adtak, pilótaként, és most is ezt tettem. Rendes fickó vagyok!

A rám eső részt teljesítettem, de őszintén, a csapat nem. Ez így nem igazságos. Szóval elég ideges vagyok, amiért így alakultak a dolgok.

Gondolom sok oka van, szóval egyelőre várom, mivel magyarázzák” – idézte a rajtrácson utolsó helyről induló Ocont a Motorsport.

Mint kiderült, Ocon autója kisebb problémákkal küzdött, ezért gondolta azt az Alpine, hogy ő nem tudná megelőzni Ricciardót, ám

a pozíció visszaadásának megtagadására nem érkezett jobb magyarázat a csapattól annál, hogy nehogy Nico Hülkenberg is megelőzze Gaslyt a manőver közben.

A 2024-es Forma-1-es szezon jövő hét végén, június 21. és 23. között a Spanyol Nagydíjjal folytatódik. Kilenc versenyhétvége után a 194 pontos Max Verstappen vezeti az összetettet a 138 pontos Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny harmadik helyén a 131 pontos Lando Norris áll, mögötte Carlos Sainz 108, Sergio Pérez pedig 107 ponttal rendelkezik.