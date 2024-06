Az F1-es Kanadai Nagydíj hétvégéje messze az eddigi legjobban alakult a Mercedes számára az idei szezonban. A brackley-i Forma-1-es csapat megszerezte az idei első pole pozícióját, majd az első dobogóját is Montréalban, mindkettőt George Russell révén. Csapattársa, a negyedikként célba érő Lewis Hamilton sem lehetett teljesen elégedetlen, hiszen miután sorozatban 11 futamon nem végzett a legjobb ötben, most a szabadedzéseken remekelt, majd ugyan az időmérő hajrájában hibázott, a versenyen így is a dobogóért harcolt.

A két Mercedes végül George Russell, Lewis Hamilton sorrendben ért célba az F1-es Kanadai Nagydíjon

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Peter Windsor szerint Lewis Hamilton megérdemelte volna a dobogót

A dobogó azonban végül Russellnek jött össze, annak ellenére, hogy a fiatalabbik brit pilóta nagyot hibázott Oscar Piastrival harcolva az utolsó körökben, és a harmadikról az ötödik helyre került vissza. Ám előbb mindkét Mercedes-versenyző elment az ausztrál rivális mellett, majd Russell Hamiltont is megelőzve a pódiumon ünnepelhetett, megerősítve a hetedik helyét összetettben.

A Ferrari és a Williams egykori csapatmenedzsere, a manapság újságíróként dolgozó Peter Windsor szerint Hamilton előrébb végezhetett volna nagyobb szerencsével.

„Nagyon sajnáltam Lewis Hamiltont a verseny végén, mert nagyon feltartotta őt Fernando Alonso az elején, amikor beszorult mögé a vizes körülmények között" – mondta Windsor a futamértékelésében arról, hogy Hamilton végül egy gyorsabb bokszkiállás miatt tudta megelőzni Alonsót. Windsor hozzátette, a gumiválasztási stratégia sem a hétszeres világbajnoknak kedvezett, ugyanis a Mercedes keményeken futtatta őt a végén, mert közepes keverék már nem maradt számára, a Hamilton által kért lágyban pedig elmondásuk szerint nem bíztak. Ám Windsor szerint ez csak egy hazug kifogás volt, hogy Russell megelőzhesse őt. –

Nem hiszem, hogy igaz volt az, amikor azzal indokoltak neki, hogy nem hiszik, hogy a lágyak kitartanának."

A 2024-es Forma-1-es szezon jövő hét végén, június 21. és 23. között a Spanyol Nagydíjjal folytatódik. Kilenc versenyhétvége után a 194 pontos Max Verstappen vezeti az összetettet a 138 pontos Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny harmadik helyén a 131 pontos Lando Norris áll, mögötte Carlos Sainz 108, Sergio Pérez pedig 107 ponttal rendelkezik.