Így köszöntötte Szalai Ádám a Bundesligába igazoló Szalai Attilát - videó

Hivatalossá vált, hogy a magyar válogatott Szalai Attila a Bundesligában szereplő Hoffenheim labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.

A 25 éves védő átigazolását a német klub a közösségi oldalán jelentette be, és a videóban szerepelt Szalai Ádám is, aki 2014 és 2019 között volt a Hoffenheim játékosa. Szükségem van egy Szalai mezre, olyan gyorsan, amennyire csak lehet. Tudjátok miért - mondta Szalai Ádám utalva arra, hogy Szalai Attila immár hivatalosan is a Bundesliga-csapat játékosa.

A gödi nevelésű középhátvéd az Austria Wienben lett profi játékos, az osztrák klub után Mezőkövesden, majd a ciprusi Apollon Limasszolban játszott, mielőtt 2021 januárjában Törökországba igazolt, míg a Fenerbahcében 117 mérkőzésen szerepelt.

A dpa német hírügynökség értesülése szerint Szalai Attila négyéves szerződést írt alá, így 2027. június 30-ig kötelezte el magát.

Sajtóhírek szerint a 35-szörös válogatott Szalai 12 millió euró körüli összegért szerződött a Fenerbahcétól a Bundesligába, ezzel Szoboszlai Dominik (Liverpool, 70 millió euró), Dzsudzsák Balázs (Dinamo Moszkva, 20 millió euró) és Kerkez Milos (Bournemouth, 18 millió euró) után a negyedik legdrágább magyar futballista lett.