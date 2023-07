Marco Rossi is megszólalt Szalai Attila átigazolásáról

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint Szalai Attila német élvonalba igazolása a nemzeti csapat szempontjából is előrelépés.

A 25 éves védő szerződtetését hétfőn jelentette be a 2014 és 2019 között a válogatott korábbi csapatkapitányát, Szalai Ádámot is foglalkoztató klub, erre pedig Rossi is pozitívan reagált a magyar szövetség (MLSZ) honlapján.

Korábban beszéltem már róla, hogy minél több játékosunk játszik a topligák valamelyikében, annál jobb helyzetben van a válogatott" - mondta az olasz szakvezető, majd hozzátette, "még ha a Fenerbahce egy jó csapat is, a Bundesligába igazolni mindenképpen előrelépés, hiszen a bajnokság erősebb, ami egyben azt is jelenti, hogy még a nem topcsapatok esetében is intenzívebbek, magasabb színvonalúak az edzések, mint a török bajnokság csapatainál."

Rossi arra is kitért, hogy a Bundesligában minden klubnál a legjobb edzők egyikei dolgoznak, ezért Szalai Attila várhatóan sokat fog fejlődni taktikailag a Hoffenheimnél.

A Bundesligába igazolása tehát mindenképp előrelépés, azonban a képességeit, a hozzáállását, a munkáját ismerve, egy idő után szerintem Attila még előrébb léphet a karrierjében. A válogatott szempontjából ez a mostani egy hihetetlen helyzet, hiszen jelenleg nyolc alapemberünk játszik már a topligák valamelyikében, amire, ha jól emlékszem, az utóbbi legalább 25 évben nem volt példa" - hangsúlyozta az 58 éves szakember.

Szalai Attila a Hoffenheim honlapján elmondta, hogy több lehetőség közül választhatott - a kérők között volt például az Union Berlin is -, és már régóta szerette volna magát kipróbálni a Bundesligában, ezért tudatosan választotta a Hoffenheimet.

Meggyőződésem, hogy ez a helyes lépés számomra. Az elmúlt hetekben kérdezgettem Szalai Ádámot, és ő csak jó dolgokat mondott a klubról. Rendkívül motivált vagyok, az első naptól kezdve mindent bele fogok adni, és szeretnék minél több sikert elérni a Hoffenheimmel" - fogalmazott.

Alexander Rosen, a klub vezérigazgatója Szalaival kapcsolatban elmondta, hogy olyan típusú játékos, aki egyesíti a "feltétel nélküli keménységet", a hatalmas fejelési erőt és a hihetetlen mentalitást. Hozzátette, azért is volt fontos az ő megszerzése, mert hasonló kaliberű játékosok - mint például Benjamin Hübner - már nem tagjai a keretnek.

Kiemelte azt is, hogy egyértelmű céljuk volt, hogy stabilizálják a védekezést, és Szalai - "aki nagyszerű srác, és akinek csodálatos karizmája van" - már nemzetközi téren is bizonyított.