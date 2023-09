Tragédia is lehet a németeknek a 2024-es foci Eb-rendezés

Kevesebb mint egy év múlva Németországban rendezik meg a labdarúgó Európa-bajnokságot. A német válogatott 2014-ben még világbajnokságot nyert, azóta azonban folyamatos zuhanásba kezdett. A 2018-as és 2022-es világbajnokságon sem élte túl a csoportmérkőzéseket. Vannak, akik már régóta azt mondják, hogy ez a nemzeti csapat elvesztette saját identitását, mások szerint a jövő évi sikeres Eb-szereplés majd gyógyír lesz a fájó sebekre.

Ki lesz a kapus, milyen lesz a védelem összetétele, meglesz a kapcsolat a csapatrészek között, és a legfontosabb: ki fog itt gólt lőni? Ezek a fontos kérdések foglalkoztatják a német fociszurkolókat kevesebb, mint egy évvel az Európa-bajnokság rajtja előtt. Bizonyára sokan úgy gondolják: a Bundesliga 60 évvel ezelőtti megalapítása óta talán soha nem volt ilyen mélyen a német foci.

Az eddig rendezett 16 Európa bajnokság közül szinte valamennyin (talán öt kivétellel, amikor Belgium, Jugoszlávia, Svédország, Ausztria-Svájc és Lengyelország-Ukrajna adott otthont az eseménynek) a házigazda ország válogatottja esélyes volt a végső győzelemre. Ez az 1976-al bezáróan még 4 csapatos EB végjáték esetén érthető is volt, hiszen a legjobb 4 közé került csapatok pályázhattak az ötnapos (szerdától vasárnapig tartó) 4 meccses tornára. Nyolccsapatos volt a mezőny 1980 és 1992 között, 16 együttes részvételével először 1996-ban rendeztek kontinens bajnokságot, míg 2016 óta 24 válogatott szerepel.Legutóbb több ország adott otthont a jubileuminak tervezett, de a világjárvány miatt egy évvel elhalasztott megmérettetésnek, de az ezt megelőző 15 tornából 10-en is érmet szerzett a házigazda. 1964-ben Spanyolország, 1968-ban Olaszország, 1984-ben Franciaország aranyérmes lett.Most is elképzelhető hogy aranyérmes lesz a rendező ország nemzeti csapata, de korántsincs az elsőszámú favoritok között. Ezt bizony így furcsa leírni Németországról, de bizony igaz. Arról az országról van szó, amelylegutóbb 1968-ban hiányzott a két nagy foci torna egyikéről, és az azóta megrendezett 27 Eb és vb mindegyikének - talán az utolsó kettőt nem számítva - aranyesélyesként vágott neki. Két világbajnokságot rendezett, és ez lesz a második alkalom, hogy egyedül látja vendégül a kontinens legjobbjait. 1974-ben hazai pályán világbajnok lett, 1988-ban Eb-harmadik, 2006-ban pedig vb-bronzérmes. Ám azokban az években ezeket az eredményeket más országokban is elérhette volna, nem kellett hozzájuk a hazai környezet. Mert az említett '68-as utolsó selejtezőbeli kudarca óta folyamatosan a világ közvetlen élvonalában található.

Most nem!

Ezt a kijelentést nem könnyű alátámasztani még a Németországban élő szurkolóknak sem, de talán egy kis vitaindítónak néhány dolog, miért is nehéz elképzelni, hogy Németország jövő ilyenkor vb-aranyainak számával megegyező Eb-címmel rendelkezzen.

Röviden azt lehetne mondani, hogy Európában legalább 5-6 nála jobb válogatott van. Főleg, ha azt tekintjük, hogy manapság egy csapatban egy meccsen nem 11 játékos léphet pályára, és még csak nem is 13, hanem 16. A '10-es évek első felében jól jött volna ez neki, mert akkor volt 20-22 világszinten is elismerésre méltó focistája, ma nincs.

A történelmi kudarccal végződő tavalyi világbajnokság után a német futballt legjobban ismerő szakírók összeültek a Kicker szerkesztőségében, és szomorú megállapítást tettek: jelenleg a német futballnak nincs világklasszisa. Ezt nyolc hónappal ezelőtt mondták. Korábban ugyanez a testület Manuel Neuert, Joshua Kimmichet, és Thomas Müllert sorolta ebbe a kategóriába, de előbbi sajnálatos sérülésével, utóbbi kettő a közelmúltban mutatott teljesítményével „kiírta magát" a listáról.

Az említett Thomas Müller éppen a napokban a Bundesliga 60 éves „születésnapja" alkalmával rendezett gálán beszélt az Eb-esélyekről, és azt mondta, hogy befuthat a válogatott az első helyre, de nem pole pocizióból indul, az biztos." Müller ezt pontosan tudja, ahogy a nála hat évvel fiatalabb (vagyis 2014-ben még nem válogatott) Joshua Kimmich is azt mondta korábban, hogy rosszkor született, mert a saját generációjával nem érhet a csúcsra.

Az egyik humoros, a másik pesszimista, de őszinte megnyilvánulás két olyan játékostól, aki sokat tehet azért, hogy a német válogatott visszakerüljön a legjobbak közé. A probléma megoldása viszont nem ilyen egyszerű.

Azon túl, hogy nincsenek világklasszisai Németországnak, a nagyokat kiszolgáló „hasznos melósok" hiánya legalább ennyire aggasztó. Az elmúlt 55 évben a világsztárok mellett mindig voltak ilyenek, és nélkülük sok nagy siker nem jött volna össze. A teljesség igénye nélkül néhány ismert név a „sztár" kategóriából, és néhány melléjük rendelt „iparos".

A Beckenbauer- Netzer- Gerd Müller trió vajon mire jutott volna Berti Vogts, Hans-Georg Schwarzenbeck vagy Rainer Bonhof nélkül? Sőt, a zseniális Günter Netzer helyett gyakran a kevésbé művészember, Wolfgang Overath játszott, mert jobban illett a gépezetbe.

Később Berd Schuster, Lothar Matthäus és Karl-Heinz Rummenigge mellé is kellett Hans-Peter Briegel, Horst Hrubesch, vagy a '90-es években Andreas Möller, Mehmet Scholl és Jürgen Klinsmann tehermentesítésére Dieter Eilts, Jens Todt vagy Oliver Bierhoff. Ha az utóbbi, vagyis az 1996-os Eb-döntő aranygóljának szerzője szóba került, akkor nem szabad elfelejteni, hogy azért is lehettek 50 éven keresztül folyamatosan a világ élvonalában a németek, mert amikor kellett egy Oliver Bierhoff is tudott dönteni.

Ahogy döntött a 2014-es vb-finálé hosszabbításában az André Schürrle-Mario Götze duó. Az volt az utolsó minőségi válogatott. Amelynek tagjai a 2000-es, történelmi Eb-kudarc után bevezetett „új mechanizmus"-nak köszönhetik, hogy így összeállhattak egy hatalmas siker erejéig. Az a generáció már „kifutott", és a mögötte érkezőktől nehezen képzelhető el egy hasonló nagy eredmény.

Gyakorlatilag jelenleg Antonio Rüdiger az egyetlen olyan igazán minőségi focista, akire folyamatosan lehet számítani. Joshua Kimmich egyre önfejűbbé, és önteltebbé válik, Thomas Müller nem érezte jól magát az elmúlt bajnokságban a Münchenből elköltöző Robert Lewandowski nélkül, ráadásul, ha jelenlegi klubedzője, Thomas Tuchel egész évben 15-16. emberként számít rá a Bayernben (34 évesen), akkor nem lesz könnyű felpörögni neki.

Rajtuk kívül nagy kérdés, hogy a síbalesetéből a vártnál lassabban gyógyuló Manuel Neuer 38 évesen milyen formában tér vissza, és ugyan kisebb téttel rendelkező és tétnélküli meccseken védtek mások is rajta kívül, de a 2010-es vb óta minden tornán ő állt Németország kapujában.

A már szóba került Rüdiger mellett a védelem összetétele teljesen bizonytalan. Mats Hummels kiöregedett, Nicklas Süle úgy tűnik ígéretből átmenet nélkül lett leeresztett hátvéd, Jonathan Tah megbízhatatlan, míg Nico Schlotterbeckről lassan ki kell jelenteni: középhátvéd szerepkörben belőle nem lesz nagy focista.

A védekező középpályások igazából a klasszikus „szűrő" szerepet nem tudják betölteni. Kimmich pályafutása úgy tűnik, hogy megrekedt, a 2020-ban mellette tökéletes teljesítményt nyújtó Leon Goretzka a múlt Bundesliga-szezon egyik legnagyobb csalódása volt, talán Emre Can az egyetlen, akire számítani lehet.

Egy sorral előrébb biztatóbb a helyzet, technikai tudás terén Serge Gnaby, Leroy Sané és Kai Havertz nincs nagyon lemaradva a világ élvonalától, a két, tinédzserkorból éppen kinövő tehetség, Jamal Musiala és Florian Wirtz pedig nagy focista lehet. Talán kettejük fejlődése határozza majd meg a következő évek német válogatottját, esetleg már a jövő évi Eb-n is.

Mert a csatárposzton szereplők méltatlanok a német válogatotthoz. Érdekes, hogy a német illetékesek miért nem kérdezik meg az utánpótlásedzőket, hogy vajon miért nem képeznek csatárokat? Mert ha egy kisgyerek nem akar szélsőhátvéd lenni az érthető, de gólt szerző csatár sem?A Bundesliga első osztályának 18 csapatánál nincs 10-nél több német útlevéllel rendelkező 4-2-3-1-es felállásban előretolható támadó. Az a mezőny, melyben a legjobb a lipcsei Timo Werner, a brémai Niclas Füllkrug, a dortmundi Karim Adeyemi és Youssoufa Moukoko, a wolfsburgi Lukas Nmecha, a berlini Kevin Volland és Kevin Behrens, a freiburgi Lucas Höler, és a mainzi Jonathan Burkhardt az nagyon elkeserítő.

Nyilván a foci szerelmesei közül (akik hallottak Gerd Müllerről, Rudi Völlerről, Jürgen Klinsmannról, Miroslav Kloseról) sokan teszik fel a kérdést: kik ezek a játékosok?

Velük szeretne Németország Európa-bajnokságot nyerni?A hazai pálya előnye ellenére ugye nehéz elképzelni, hogy hazai győzelem legyen jövő nyáron?

Talán még soha a történelemben nem volt ilyen szörnyű helyzetben német szövetségi kapitány.

Hansi Flick sokáig másodedzőként dolgozott, a 2014-es vb-győzelem idején ő segítette Joachim Löw munkáját. Aztán – talán már sokan nem is emlékeznek rá, pedig nem volt olyan régen -- a 2019-20-as szezon elején még másodhegedűs volt Niko Kovac mellett a Bayern Münchennél, és a horvát kirúgása után először csak ideiglenesen vezethette a csapatot, és a vezérkar kereste az utódját. A bajor csapat szurkolói szerencséjére nem találtak megfelelő embert, így Flick az árnyékből szép csendben kilépve felülmúlhatatlan sikert ért el: 100 %-os teljesítménnyel nyert Bajnokok Ligáját a gárda. Aztán – megint csak jobb megoldás nem lévén – a szövetségi kapitányi posztot is megkapta. Egy olyan pillanatban, amikor érezhető volt, hogy a német foci szekere a szakadék felé zötyög. Nem száguld, csak zötyög, és ezt a mozgást megállította Flick. Az első félévében játszott mind a hét mérkőzését megnyerte a válogatott, 31-2-es gólkülönbséggel. Az igazsághoz persze hozzá tartozik, hogy ezekből hat vb-selejtező volt, vagyis nagyon gyenge ellenfelekkel találkozott a National11. Amint komolyabb találkozók jöttek (Hollandia, Olaszország, Anglia és – de jó ezt leírni -- Magyarország ellen) már csak négy 1-1 jött össze, aztán jött az első vereség, méghozzá hazai pályán. Ki ne emlékezne erre nálunk: Magyarország Szalai Ádám góljával 1-0-ra nyert Lipcsében!Ezt követően pedig eljött a teljes összeomlás.

Legyünk büszkék: a Flick által feléptett várat Magyarország zúzta össze. A vb-n Flickék az első találkozón kikaptak Japántól, majd ugyan nehezen legyőzték Costa Ricat, de nem jutottak a legjobb 16 közé sem. Zsinórban második világbajnokságukon. Aztán idén tavasszal és a nyár elején jött a teljes összeomlás:

Németország-Belgium 2-3

Németország- Ukrajna 3-3

Lengyelország-Németország 1-0

Németország- Kolumbia 0-2

Az utóbbi három meccs egy héten belül volt júniusban, és a Kolumbia elleni gelsenkircheni szenvedésnél 1968 óta aligha nyújtott szánalmasabb teljesítményt a német válogatott. Pedig ha megnézzük az összeállítást, abból igazából csak Neuer, Kimmich és Müller hiányzott. Vagyis akár az Eb egyik csoportmeccsén is játszhatna ebben az összeállításban Flick csapata.

Ez is tragédia!

Az eddig említetteken túl a legnagyobb baj, hogy a Schwarzenbeck- Briegel- Bierhoff, vagy, hogy közelebb jöjjünk napjainkhoz, Carsten Jancker, Alexander Zickler, Jens Jeremies, vagy Arne Friedrich mentalitását nagyítóval sem lehet megtalálni sem ebben a gárdában, sem a keretben. Már 2014-ben sem volt ez meg, de akkor a csapategység a néhány nagy egyéniség mellett még a csúcsra repítette a gárdát. Ám Leroy Sané, Serge Gnabry, vagy Kai Havertz nemhogy nem rendelkezik ezekkel a tipikus németes erényekkel, de néha rossz nézni a testbeszédüket.Ez persze legyen Hansi Flick, a német vezérkar, és az ottani szurkolók problémája. Házigazdaként selejtező nélkül ott lesznek az Eb-n, idén még öt meccsen van lehetősége kísérletezni Flicknek.

A szeptemberi válogatott érában Japánnal és Franciaországgal játszik Németország.

Talán túlzás nélkül állítható, hogy az egész focivilág érdeklődve várja mire lesz képes.