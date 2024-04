Majmok támadtak Jákob Zoltánra

A Nagy Ővel ismertté vált Jákob Zoltán rengeteget utazik, Dubaj például nagy kedvence – bár ottani befektetési tervéről végül lemondott. Pár napja érkezett meg Balira, máris rengeteg élménnyel gazdagodott. A legfrissebb videójában majmok ugrottak a nyakába, és magyar turistákkal is találkozott.

A világ legdrágább kávéját is kipróbálta

A napokban a világ egyik legdrágább kávéját, a macskaürülékből készülő kopi luwakot is megkóstolta.

A Jack Nicholson és Morgan Freeman közös filmjében, A bakancslistában is emlegetett kopi luwak különlegessége, hogy azokból a termésekből készül, amelyek áthaladtak a cibetmacska bélrendszerén. Az állat ráadásul csak a kávébab puha héját emészti meg, a maradékot kézzel válogatják ki az ürülékéből – Jákob Zoltán ezért hívta macskak*ka-kávénak.

A kopi luwak a világ egyik legdrágább kávéja, amelyből nagyjából 40 ezer forintba kerül 10 deka. Jákob Zoltán videójában egy kis zacskót három és fél millió rúpiáért, körülbelül 200 dollárért kínáltak, ami több mint 70 ezer forintnak felel meg.

A Balira tévedő turisták mind részt vehetnek különleges kávékóstoláson, két éve Rubint Réka és fitnesztáborának bátrabb képviselői is kipróbálták a kopi luwakot – és egyébként mindegyiküknek ízlett. Jákob Zoltán az erős íz mellett jó illatról számolt be, de az is kiderült, hogy helyi idegenvezetőjének inkább a balinéz kávé a kedvence.

Saját szigetet venne magának

Magyarország egyik leggazdagabb embere azon is elgondolkozott már, hogy egy saját szigetet vásároljon magának. Mikor hidroplánnal repült a térség fölött, már ki is nézett magának egy-két ígéretesnek tűnő szigetet.

Gondolkodtam már rajta, hogy veszek magamnak itt egy szigetet. A Maldív-szigetek ugyanis rengeteg kis szigetből áll, és vannak olyan kis helyek, amelyeknek még nincs tulajdonosa.

Azok a helyek tetszenek a legjobban, ahol van egy kis zöld terület és egy kis világoskék rész, ahol sekély a víz, és ezt fel lehetne töltetni homokkal. Így még nagyobb lenne a sziget nagysága. Nem új keletű dolog a sekély területek feltöltése, Dubajban például ugyanezzel a módszerrel csinálták meg a Pálma-szigeteket is" – osztotta meg tervét a milliárdos, aki csak azért nem biztos még abban, hogy belevág a vásárlásba, mert nagyon szeret új helyeket felfedezni a világban, így nem tudja, mennyire használna ki egy ilyen lehetőséget.

Sokat költ magára, de osztogatja is a vagyonát

Van olyan dolog, amire évi 680 millió forintot költene, de osztogatja is a vagyonát, akár az utcán is lehet tőle elképesztő értékű luxuscikkeket kapni, ha épp találkozik vele az ember. Magyarország 37. leggazdagabb embere. Párt egyébként továbbra is keres, de folyamatosan csalódik.