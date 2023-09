Újabb győzelmével az MTK vetett véget a Diósgyőr jó sorozatának

A magyar labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában az MTK hazai pályán fogadta a Diósgyőrt. A fővárosiak Kata góljával már az ötödik percben megszerezték a vezetést. A második félidőben Bognár góljára Álex Vallejo válaszolt a diósgyőriek részéről, de később már nem sikerült az egyenlítés a borsodi csapatnak, így az MTK hazai pályán nyert.

Az MTK a legutóbb két meccsét (Kecskemét, Debrecen) megnyerte, és az elmúlt öt fordulóban mindössze egyszer szenvedtek vereséget a fővárosiak. A vendég borsodiak szintén csak egyszer kaptak ki a legutóbbi öt meccsükön. Az MTK otthon, a DVTK idegenben még veretlen volt a meccs előtt.



Jobban kezdtek a hazaiak, és már az 5. percben megszerezte a vezetést az MTK: egy szögletet követően Bognár jobb oldalról ívelte be a labdát, amire az ötös sarkánál remekül érkezett Kata Mihály, és rövid felső sarokba fejelt. A gólt itt tekintetik meg.

A lelátón ült a magyar válogatot szövetségi kapitánya, Marco Rossi is, aki a válogatottba is behívta az MTK fiatal játékosát. A félidő derekán a támadásban nagyon aktív Bognár Antonov okos visszagurítása után tizenhét méterről lőtt, de Sentic védte a jobb alsó sarok felé tartó lövést.



Két perccel később Lukács lövését védte ki nagy bravúrral a hazaiak kapusa Demjén. A 32. percben ismét az MTK kapusának akadt dolga: Vanczas remekül pörgetett Pernambuco elé, akinek nyolcméteres lövését vetődve védte Demjén. A félidőt Vancas remek lövése zárta, de az első negyvenöt percben nem született több találat.

Jobban kezdte a második félidőt a vendég Diósgyőr. Az 50. percben Edomwonyi néhány csel után tíz méterről kapur lőtt, de Demjén ismét a helyén volt a kapuba, és védett. Az 58. percben Németh keresztpassza után Bognár talált be a Diósgyőr kapujába: az MTK támadó középpályása tizenegy méterről két védő között a jobb alsó sarokba lőtte a labdát.Pár perc múlva szépített a Diósgyőr: Pernambuco szöglete után Alex Vallejo fejjelt talált be a hazaiak kapujába. A hátralévő időben több gól már nem született, így az MTK újabb győzelmével továbbra is veretlen hazai pályán.



OTP Bank Liga, 6. forduló