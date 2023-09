Nem érezte jól magát a magyar válogatott focista a csehek elleni meccs után

A magyar férfi labdarúgó-válogatott vasárnap este, felkészülési mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott Csehország ellen a telt házas Puskás Arénában. A meccs után a hazaiak középpályása, Kalmár Zsolt értékelt az interjúzónában.

A nyáron Dunaszerdahelyről Székesfehérvárra igazolt középpályás az első félidőben kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól – mint kiderült, a szünetbeli csere előre megbeszélt volt.

„Az volt megbeszélve a Mesterrel, hogy az első 45 perc lesz az enyém, úgyhogy abban mindent kiadtam magamól és próbáltam a csapat hasznára lenni" – nyilatkozta Kalmár Zsolt, aki az Origónak láthatóan csalódottan elmondta, a csökkentett játékidőt a nem tökéletes állapota miatt kapta. – „Bonyolult helyzet az enyém: a stábbal és a fizioterapeutákkal egyeztetve beszéltük meg, hogy ennyi lehetőséget kapok. Még fel kell építenem magam ahhoz, hogy ilyen szinten is tudjak még többet játszani, a következő hetekben tehát olyan állapotba próbálok kerülni, hogy már végigjátszhassak egy-egy fontos meccset. Minden téren, így egészségileg is kell még fejlődnöm, és a válogatott meccs nem arra való, hogy teljesen elhasználjanak egy játékost, erre is figyelnek itt. Mindenkit meghallgattam, és szerintem ez volt a legjobb döntés számomra" – mondta Kalmár kissé lehangoltan.

A Fehérvár középpályása elárulta, az olykor különösen durván, sok szabálytalansággal játszó cseh válogatott játéka nem lepte meg a magyar csapatot, a horvát játékvezető olykor elmaradt vagy feleslegesen befújt sípjai azonban igen. Kalmár a félidő közepén egyszer indulatból rá is legyintett a játékvezetőre, amiért sárga lapot is kapott.

„A Lang Ádám ellen befújt szabálytalanság szerintem nem volt fault, ahogy amit ellenem fújt, az sem, ezért is voltam ideges, hiszen egy kontratámadásban akadályozott meg a sípszó. Ráadásul korábban is volt már hasonló eset, én pedig a meccs hevében néha indulatos szoktam lenni: most is ez történt – mondta Kalmár, majd az Origónak hozzátette, a csehek agresszívebb hozzáállása nem volt meglepő. – Ugyanakkor a csehek vehemenciája nem ért minket váratlanul, ezt is kielemeztük náluk, ahogy azt is, hogy egy az egy ellen van a legnagyobb esély ellenük a támadásban. Ilyen, feszült hangulatú meccsre készültünk, bele is álltunk, és jól is csináltuk."

Kalmár Zsolt elmondta, a csapat azt csinálta, amit előzetesen megbeszéltek, így nem lehet panasz a mutatott játékra.

„Jól ment a játék, amit terveztünk, azt megcsináltuk, és összességében igazságos döntetlen született egy erős cseh válogatott ellen. Készültünk az ellenfélre, tudtuk, hogy kemény mérkőzés lesz, de ha kicsit jobban koncentrálunk, több lehetőségből megszerezhettük volna a győztes gólt. Így is nagyon jó hetet zártunk, hiszen a sokkal fontosabb mérkőzést [Szerbiában] megnyertük. Az a meccs, illetve a tetl házat teremtő fantasztikus szurkolók fel is dobták a hangulatunkat, így jobban tudtuk élvezni a mérkőzést, noha ugyanolyan alázattal léptünk pályára."

A magyar válogatott legközelebb október 14-én Szerbiát fogadja, majd három nappal később Litvániában lép pályára. November 16-án Bulgária következik, november 19-én pedig Montenegró ellen, Budapesten zárul az Eb-selejtezősorozat.