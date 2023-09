Szalai Attila: Kemény meccs volt, durva összecsapásokkal

A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Puskás Arénában 1-1-es döntetlent játszott felkészülési mérkőzésen Csehország ellen. A meccs után a gólszerző Sallai Roland és Szalai Attila is értékelte a látottakat az M4 Sportnak.

"Összességében sok hibával játszottunk ezen a meccsen, nekem is volt két nagy helyzetem az első félidőben, azokat is gólra kellett volna váltanom, de szerencsére a második félidőben betaláltam. Nyerni akartunk, de megyünk tovább" - kezdte értékelését Sallai Roland, aki az 52. percben egy szép góllal szerzett vezetést.

"Nehéz meccs volt, a cseh csapatnak sok jó játékosa van, jól funkcionálnak csapatként, de mi is hasonló helyzetben vagyunk. A szerbek elleni meccs sokat kivett belőlünk" - tette hozzá a Freiburg támadója, akit rengeteg rúgást kapott a durván futballozó csehektől.

Elkezdett fájni a fejem, azt hittem, hátulról beletérdelt a cseh játékos. Azt éreztem, hogy a csonttal találkozott a tarkóm, de talán nem lesz nagy gond" - mondta Sallai.

A Hoffenheim játékosa, Szalai Attila szerint pontosan ilyen mérkőzésre számítottak, és úgy véli, a találkozó nagyszerűen szolgálta a felkészülésüket.

"Ilyen összecsapásra készültünk, számunkra sincs barátságos mérkőzés, a legmagasabb alázattal kell belemenni minden válogatott meccsebe. Kemény mérkőzés volt, helyenként durva összecsapásokkal, de jól szolgálta a felkészülésünket. Hazai pályán nyerni akartunk, de a pozitívumok többségben voltak" - mondta Szalai.

"Willi sajnos érzett fájdalmat a lábában, ezért is kellett lejönnie. Stabilan védekeztünk, jól állta a sarat a védelmünk, Dénes is védett nagyokat. Szerintem egységesek, rendezettek voltunk. A szövetségi kapitány mindig a legjobbakat küldi pályára az adott meccsen, és fontos, hogy még jobban tudjunk dominálni. A cserék sokszor extra erőt adnak a csapatnak, jó a közösség és a csapategység is: ezen az úton akarunk tovább haladni" - zárta gondolatait a 25 éves védő.