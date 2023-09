Óriási meccsre készül a Fradi, amely edzőjének érzelmileg is döbbenetes lesz

Sorozatban az ötödik idényben jutott főtáblára egy európai kupasorozatban a Ferencváros, amelynek ezúttal a Konferencia-ligában kell bizonyítania, hogy felveszi a versenyt az európai középmezőny legjobb csapataival. Nem lesz könnyű menet, hiszen az előző kiírás döntőse mellett két további kőkemény ellenfél vár a magyar bajnokra, amely a szerb Csukaricski ellen kezdi meg a sorozatot a Groupama Arénában. Az első meccs ráadásul a Fradi szerb edzőjének, Dejan Sztankovicsnak is nagy kihívás lesz - nemcsak szakmailag, de érzelmileg is.

Terveink szerint utoljára írjuk le, hogy mi történt 2023. július 19-én, de a feröeri bajnok KÍ elleni fájó hazai kudarc volt a Konferencia-liga főtáblájára vezető első lépés. Nyilvánvaló, hogy senki nem így tervezte, sem a játékosok, sem Sztanyiszlav Csercseszov edző, akinek ez a Groupama Arénában játszott 0-3 volt az utolsó meccse a Fradi kispadján. Kubatov Gábor váltott, és a csere jobban nem is sülhetett volna el: Máté Csaba vezérletével a Ferencváros valósággal szárnyalt a Konferencia-liga selejtezőjében, imponáló magabiztossággal vette a selejtező mindhárom körét.

A Fradi eredményei a Konferencia-liga selejtezőjében:

2. forduló:

Shamrock Rovers - Ferencváros 0-2

Ferencváros – Shamrock Rovers 4-0

3. forduló:

Hamrun Spartans – Ferencváros 1-6

Ferencváros – Hamrun Spartans 2-1

Rájátszás:

Zalgiris Vilnius – Ferencváros 0-4

Ferencváros – Zalgiris Vilnius 3-0

A Fradi tehát hat meccsen 21 gólt lőtt és csak kettőt kapott, két támadója, Varga Barnabás és Adama Traoré pedig valóságos házi gólpárbajt vívott, amit végül a magyar válogatott csatár nyert 9-7-re mali kollégájával szemben.

Legkésőbb a Shamrock elleni visszavágó után nyilvánvaló lett, hogy nem üres frázis, amikor a megkérdezett játékosok egytől egyig azt mondják, hogy a BL-kudarc után igenis kiemelten fontos, hogy meglegyen az újabb csoportkör. A játékosoknak az önbecsülésük, míg a klubnak az elmúlt években megteremtett presztízse volt a tét: egyik sem szenvedett csorbát.

A csoportkört azonban már nem Máté Csaba, hanem a játékosként 2010-ben az olasz Interrel Bajnokok Ligáját nyert szerb sztár, Dejan Sztankovics irányítása mellett kezdi meg a csapat, egy igen nehéz csoportban. A magyar bajnoknak idén éppen olyan nehéz dolga lesz, mint az előző idényben az Európa-liga csoportkörében volt. Íme ugyanis az ellenfelek!

Fiorentina (olasz)

Az 1. kalapban helyet kapó Ferencváros a 2. kalapból aligha kaphatott volna nehezebb ellenfelet, mint az előző kiírás döntőse, a Serie A 8. helyén végző Fiorentina. A firenzei csapat gerince nem változott, a tavaly Kl-kiírás főszereplői közül csupán Arthur Cabral és Luka Jovics távozott, az ő hiányuk azonban érzékeny veszteség, hiszen előbbi 7 góljával az előző Konferencia-liga-idény gólkirálya volt, míg utóbbi ötször volt eredményes a sorozatban. Maradt viszont a kupasorozat álomcsapatába egyaránt beválasztott Nikola Milenkovics, Cristiano Biraghi és az argentin Nicolás González, aki egy szerencsétlen izomsérülés miatt három nappal a katari vb előtt került ki a későbbi győztes argentin válogatott keretéből.

Nyáron érkezett mások mellett a kolumbiai Yerri Mina, a dán Oliver Christensen Dárdai Pál Herthájából, és a brazil válogatott Arthur Melo. A Fiorentina célja pedig alighanem minimum megismételni a tavalyi menetelést.

A keret összértéke: 246,6 millió euró

Legdrágább játékos: Dodó (brazil) 20 millió euró

KRC Genk (belga)

A 3. kalappal sem volt szerencséje a Fradinak, hiszen sikerült kihúzni a nyolc csapat közül a legmagasabban rangsorolt Genket. A belga együttes az előző idény végén egy sokáig emlékezetes drámában maradt le a bajnoki címről, és az azzal járó BL-selejtezős rájátszásról.

Ehelyett már a selejtező második körében be kellett kapcsolódnia, és tizenegyesekkel kiesett a svájci Servette-tel szemben. A Kl-selejtező rájátszásában aztán visszakapta, amit a BL-ben elvesztett: a török Adana Demirspor ellen ők jutottak tovább tizenegyesekkel. 12 millió euróra becsült értékével a keret második legtöbbre taksált játékos az a ghánai Joseph Paintsil, aki a 2017-18-as szezonban a Ferencvárosban játszott, és 25 NB I-es bajnokin 10 gólig jutott.

A csupán 35 éves klub legnagyobb büszkesége a tehetségeket valósággal ontó akadémiája, ahonnan olyan klasszisok kerültek ki, mint Yannick Carrasco, Jelle Vossen, Christian Benteke, Thibaut Courtois, Divock Origi, Timothy Castagne, Leandro Trossard és Kevin De Bruyne.

A keret összértéke: 112,95 millió euró

Legdrágább játékos: Bilal el-Hanussz (marokkói, belga) 13 millió euró

Csukaricski (szerb)

A 4. kalappal első ránézésre nagyobb szerencséje volt a Fradinak, de az majd csütörtökön az 1. fordulóban derül ki, hogy valóban így van-e. Az élvonal három apró belgrádi csapatának (a Csukaricski mellett az idei szezonban a Vozsdovac és az IMT tagja a SuperLigának) legsikeresebbje 2023 nyarán már ötödik alkalommal végzett a bajnoki dobogón, mindannyiszor bronzérmes lett. Az előző idényben majdnem sikerült javítani, a Topolya csak jobb gólkülönbségével előzte meg őket. Az aprócska klub 2015 óta csak két idényben nem indulhatott európai kupában, főtáblára viszont először jutott fennállása során, így alighanem buzog a játékosokban a bizonyítási vágy. A Fradinál reménykedhetnek benne, hogy szombaton kibuzogták magukat a fekete-fehérek, akik hazai pályán 2-1-re legyőzték a bajnoki címvédő, BL-szereplő, a Manchester City otthonában a szünetben még vezető, a szerb ligából toronymagasan kiemelkedő Crvena zvezdát.

Az nem kérdés, hogy a Ferencváros új edzője, Dejan Sztankovics jól ismeri őket, hiszen 2019 és 2022 között a zvezda edzőjeként hétszeres is találkozott velük a bajnokságban, és valamennyi találkozót meg is nyerte. Az viszont a mesternek is újdonság lesz, hogy a Konferencia-liga-meccseket nem az alig négyezer szurkolót befogadó saját pályáján játssza a Csukaricski, hanem a szerb fővárostól majd' 300 kilométerre délre található Leszkovacban idén nyáron átadott vadiúj 8000 szurkolót befogadó Dubocsica-stdionban.

ČUKARIČKI



️ Stadion Čukarički, Belgrado

Stadion Dubočica, Leskovac

↔️ 230km



Fue un dolor de cabeza para el club. Pidió el estadio del Crvena Zvezda, pero estos deben jugar #UCL. Luego eligió Loznica, pero problemas técnicos le acabaron llevando a la lejana Leskovac. pic.twitter.com/W3zUpVkjV5 — Camino al fútbol europeo (@CaminoUEFA) September 14, 2023

A keret összértéke: 21,8 millió euró

Legdrágább játékos: Nemanja Tosics (szerb), Aleksza Jankovics (szerb) és Samuel Owusu (ghánai) 2-2 millió euró

A Ferencváros Transfermarkt által becsült összértéke 48,2 millió euró, és a német átigazolási szakportálon a nyáron visszatért Cristian Ramírezt becsülik a legtöbbre, ötmillió eurós árral. Őt Adama Traoré és Kristoffer Zachariassen követi 4,5-4,5 millió euróval.

A Frencváros Konferencia-liga programja:

szeptember 21.

Ferencváros – Csukaricski (szerb) 18.45, Groupama Aréna

október 5.

Fiorentina (olasz) – Ferencváros 21.00, Artemio Franchi Stadion, Firenze

október 26.

Genk (belga) – Ferencváros, 21.00, Cegeka Arena, Genk

november 9.

Ferencváros – Genk (belga), 18.45, Groupama Aréna

november 30.

Csukaricski (szerb) – Ferencváros 21.00, Dubocsica-stadion, Leszkovac

december 14.

Ferencváros – Fiorentina (olasz), 18.45, Groupama Aréna

Ami a többi négyest illeti érdemes lesz néha rápillantani az A csoportra, ahol a Lille, a Slovan Bratislava és az Olimpija Ljubljana mellett igyekszik majd helytállni a feröeri Klaksvík.

A D és az E csoport igen izmosra sikeredett, előbbiben a Club Brugge, a Bodo/Glimt, a Besiktas és a Lugano, míg utóbbiban az Alkmaar, az Aston Villas, a Legia Varsó és a Zrinjski Mosztar található. Feltétlenül az esélyesek között kell még említenünk az Eintracht Frankfurtot, de alighanem a Gent, a Fenerbahce és a Nordsjaelland is odateszi majd magát.