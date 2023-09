Kiállítás nyílt és könyv jelent meg a Fradi-legenda Rákosi Gyuláról

Kedden délután a Groupama Aréna főépületében sor került a Fradi Múzeum Rákosi Gyula időszaki kiállításának megnyitó ünnepségére, valamint az FTC legendájáról készült, 70 évem a Fradiban című könyv bemutatójára. A hatalmas érdeklődéssel fogadott eseményen a főszereplő mellett a zöld-fehér klub elnöke, Kubatov Gábor is megszólalt.

Rákosi Gyula 1957 és 1972 között volt a Ferencváros felnőtt csapatának támadója, de már ifjúsági korában is a klub játékosa volt – így jön ki az a bizonyos hetven év. A jelenleg 84 éves legenda 41-szer lépett pályára a magyar válogatottban, amellyel olimpiai és Európa-bajnoki bronzéremig is jutott. A Fradival eközben háromszor nyert magyar bajnokságot, kétszer kupát, valamint tagja volt nemzetközi sikereknek is: a Vásárvárosok kupája-győztes és -döntős, valamint az UEFA-kupa-elődöntős csapatot is segítette.

Rákosit a visszavonulása után az FTC örökös bajnoka kitüntetéssel is díjazták, majd később is maradt a Fradinál, ahol többször, többféle szerepkörben – utánpótlás, pályaedző, felnőttcsapat edzője, elnöki tanácsadó – dolgozott. (Emellett kilenc mérkőzésen át irányította a magyar női fociválogatottat is, és edzősködött Kecskeméten, Vácszentlászlón, Tatabányán, a III. Kerületi TTVE-nél és Kuvaitban is.)

Ezt a páratlan pályafutást eleveníti fel a Ferencváros a Fradi Múzeumban egy időszaki kiállítással, amely kedden nyitott meg. A sajtóesemény elején levetítették a FradiMédia különleges filmjét Rákosi Gyula karrierjéről, majd a Fradi Múzeum vezetője, Tobak Csaba tartott beszédet.

„A Fradi Múzeum 2014-es indulása óta a ma induló a 11. időszaki kiállításunk, de ez az első alkalom, ahol a főszereplő még köztünk van. Tavaly volt 70 éve, hogy Gyula bácsi a Ferencvároshoz került, és idén ünnepli a 85. születésnapját, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ő lesz a következő kiállítás középpontjában – mondta Tobak Csaba. – Amikor összegyűjtöttük a kiállításra kerülő relikviákat, Gyula bácsi is rengeteget segített, mert ahogy elmondta, a szeretett Ferencvárosért bármit megtenne."

A folytatásban kiderült, hogy Czégány Pál 70 évem a Fradiban című, Rákosi Gyuláról szóló könyve 2500 példányban jelent meg, amelyet a szerző tavaly kezdett el írni, és amelyhez a könyv főszereplője is hatalmas segítséget adott. Ezt a könyvet a budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, szombaton 11 órától dedikálja is Rákosi Gyula, és a 85. születésnapján, október 9-én egy új, 70 év a Fradiért című filmet is bemutatnak róla a FradiMédiában és remélhetőleg egy országos tévécsatornán is.

A sajtóeseményen ezután a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is magasztalta az esemény főszereplőjét.

„Nehéz úgy beszélni, hogy legalább ketten bizonyosan figyelik felülről azt, hogy most itt mi történik. Ha egy mondatban össze kell foglalni, hogy mi jut eszembe Gyula bácsiról, ezt mondanám: határ a csillagos ég, vagy azon is túl. 13 éves korom óta ismerem, mégis gondolkodnom kellett azon, hogy hogyan érhette el mindezt. Nos, úgy, hogy egy jottányit sem engedett ki sohasem. Egyetlen lépést sem tett hátra, nem fordult el, mert azt a célt tűzte ki magának, hogy ami másoknak nem megy, az neki menni fog. És ezt véghez is vitte hajthatatlanul, konokul és kérhetetlenül hűségesen. Nagyon jó lenne, ha mindenki így, ilyen példamutatóan élné az életét – mondta Kubatov Gábor, aki kiemelte, hogy Rákosi nagyon magas morális mércét állított fel, azt pedig betartotta és betartatta. Az elnök arra is utalt, hogy a klub 124 éves történetéből 70 év telt el Rákosi Gyula társaságában, ami több mint a fele. Majd a Fradi vezetője így zárta a beszédét. – Isten éltessen, Gyula bácsi, és isten áldja a Ferencvárost!"

Kubatov Gábor ezután átnyújtott egy 85-ös mezszámmal ellátott Fradi-mezt az ünnepeltnek, aki cserébe a könyvből egy példányt adott át az elnöknek.

Az esemény hivatalos részének zárásaként – mielőtt megnyitották az időszaki kiállítást és a látogatók szabadon bemehettek a múzeumba – az ünnepelt, a meghatottságtól elérzékenyült Rákosi Gyula is szólt néhány szót.

Nagy öröm régi játékostársakat, vezetőket, szurkolókat látni, hálás vagyok ezért a szép napért, amit álmomban sem gondoltam volna régen, hogy eljön. Külön köszönöm Kubatov Gábornak, Nyíri Zoltánnak és Orosz Pálnak a lehetőséget, de Schilling Sárát és Czégány Pált is hatalmas köszönet illeti, hogy mindez létrejöhetett – mondta Rákosi Gyula, aki elmondta azt is, hogyan látja a Fradi mai helyzetét. – A Ferencváros szakosztályai egyre fényesebben teljesítenek, és bízom benne, hogy ez folytatódik és tovább ragyog a Fradi csillaga. Kívánom, hogy a labdarúgók egyszer érjenek el olyan sikert, mint mi értünk el 1965-ben."

A beszédét Rákosi Gyula azzal zárta, hogy milyen verset írna a Fradi emlékkönyvébe:

„Mondd, e fehér lapra mit írjak most szépet?

Az erő és a boldogság ne hagyjon el téged.

Barátságunk szent jeléül ideírom nevem.

S ha érdemesnek tartod, őrizd az emlékem.

Hajrá Ferencváros, isten óvja Magyarországot!"