A botrányedző kirúgása után is szenved a BVSC az NB II-ben

A Vasas a BVSC otthonában nyert, a Nyíregyháza pedig Balmazújvárosban a vendég Mosonmagyaróvárt győzte le a labdarúgó Merkantil Bank Liga 9. fordulójának szerdai játéknapján.

A továbbra is veretlen nyírségiek Herjeczki Kristóf két találatával győztek, s ötödik sikerüket aratták a másodosztályban.



A fővárosi mérkőzésen a BVSC-nek több nagy helyzete is volt, de az immáron hét bajnoki óta veretlen Vasas előbb az első játékrész végén, majd a következő elején is betalált, ezzel eldöntötte a három pont sorsát. Az angyalföldiek egymás után negyedszer nyertek a Merkantil Bank Ligában.



A játéknap harmadik korai találkozóján a hét közben edzőváltáson átesett Gyirmót - melyet Csizmadia Csaba helyett már Tamási Zsolt irányít - ugyan a 70. percben hátrányba került, de Madarász Márk duplájával a hajrában fordított, így megszerezte szezonbeli első győzelmét.

Merkantil Bank Liga NB II, 9. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Credobus Mosonmagyaróvár 2-0 (1-0)

gólszerzők: Herjeczki (20., 54.)

piros lap: Papp Sz. (80., Mosonmagyaróvár)

BVSC-Zugló - Vasas FC 0-2 (0-1)

g.: Tóth M. (40.), Hidi M. (54.)

piros lap: Gergely (65., BVSC)

Gyirmót FC Győr-FC Ajka 2-1 (0-0)

g.: Madarász (78., 81.), illetve Csizmadia (70.)

piros lap: Jagodics (74., Ajka)