Itt az újabb szenzációs fordulat Mbappé Real Madridba szerződése ügyében

Minő meglepetés: itt egy átigazolási időszak, és újból lábra kapott Kylian Mbappé Real Madridba szerződésének évek óta húzódó ügye. Ezúttal azonban, mintha alapja is lenne a pletykának.

A francia nyelvű Footmercato.net átigazolási portál információi szerint ugyanis a napokban valóban megszületett a megegyezés az érintett felek, azaz Mbappé, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid között, így a 25 éves világbajnok támadó a nyártól a spanyol fővárosban folytatja karrierjét.

Mbappé körül azóta ott ólálkodik a Real Madrid, hogy 2017-ben Monacóból Párizsba igazolt. A spanyolok többször is tettek már érte konkrét ajánlatot, volt, hogy úgy látszott centikre vannak a végleges megállapodástól, valami azonban mindig közbejött. Legutóbb Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke már úgy nyilatkozott, hogy amíg ő a klub első embere, addig a francia biztos, hogy nem lesz királyiak játékosa - ehhez képest most itt a nagy hír, miszerint a napokban végre megszületett a megegyezés a felek között.

"Nagyon motivált vagyok az idei évre nézve, és ez roppant fontos. Trófeákat akarunk nyerni, és az első már meg is van (a francia Szuperkupa). Egyelőre nem hoztam meg a döntést, de az elnökünkkel idén nyáron kötött megegyezés szerint bármi is legyen a végső döntés, fontos, hogy minden érdekelt fél jól járjon, és megőrizzük a klub (azaz a PSG - a szerk.) jó hírét a majdani változások előtt. Ez továbbra is a legfontosabb. Hamarosan el fogom dönteni, hogy mit is lépjek" - mondta a Toulouse elleni 2-0-s győzelem, és a Szuperkupa megszerzése után. A nyilatkozatból pedig a lap azt a tényt vonta le, hogy valójában már megszületett a megegyezés.

Hamarosan kiderül, hogy valóban így van-e.