Magyar focilegendák vágtak vissza a Szoboszlai Dominikot ért durva kritika miatt

Mezey György és Hrutka János is reagált Rio Ferdinand azon szavaira, amelyekben a Manchester United korábbi labdarúgója túlértékeltnek nevezte Szoboszlai Dominikot.

Szoboszlai Dominik nyáron igazolt az angol Liverpool együtteséhez, amelyben rögtön alapemberré és a csapat egyik legjobbjává vált. A magyar válogatott csapatkapitánya sorra kapja a dicséreteket a teljesítménye miatt, sokan már Steven Gerrardhoz hasonlítják, a jelenleg szakértőként dolgozó Rio Ferdinand, a Manchester United korábbi Bajnokok Ligája-győztes védője azonban nincs elájulva a magyar válogatott csapatkapitányától. Tudom, hogy mindenki hájpolja, de nem hiszem, hogy Szoboszlai Dominik már tényleg ott tart. Jó játékos, de amit mondanak róla, hogy 'ó, itt a következő Gerrard', ezt én még nem láttam" – mondta Szoboszlairól a másokat egyébként is gyakran kritizáló Rio Ferdinand.

Mezey György és Hrutka János is reagált a Szoboszlait ért kritikára

„Tisztelem Rio Ferdinandot, jó focista volt, de úgy vélem, Szoboszlait mi magyarok – akiknél Puskások, Bozsikok futballoztak – tudjuk a legjobban megítélni. Az évtizedek során rengeteg zseniális labdarúgónk volt, akikhez hasonlíthatjuk őt. Az én szemem előtt a magyar világklasszisok vannak, akikkel összevethetjük Dominikot, s nálam az ő szintjükön van. Még fiatal, 23 éves, rengeteg meccs, győzelem és siker vár rá, aki már most végleges ítéletet mond róla, az komolytalan ember. Persze meg kell várni a kifutását, de az eddig látottak alapján a legnagyobbakkal, Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval tudnám összehasonlítani. Engem amúgy felvidít mindig a játéka, a pengés megoldásai most is előttem vannak. Ferdinand egy romboló futballista volt, míg Szoboszlai egy építő, alkotó játékos, akinek öröm nézni minden megmozdulását. Persze a foci azért szép, mert mindenki azt hiszi, igaza van" – mondta a Mandinernek a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Mezey György.

A játékosként magyar és német bajnoki címet is szerző Hrutka János sem ért egyet a Manchester United korábbi védőjével.

„Nem kell foglalkoznunk Ferdinand nyilatkozatával, Angliában rengeteg ilyen megmondóember van. Természetesen véleménye mindenkinek lehet, de a számok nem neki adnak igazat. És vélekedhetünk mi bárhogyan is, a legélesebb, legbeszédesebb kritikát mindig az edző, ebben a történetben Jürgen Klopp mondja ki, aki nagyon bízik a magyar középpályásában, s hétről hétre kezdőként számol vele. Dominik fél év alatt bebizonyította, helye van a világ legerősebb bajnokságában a legjobbak között, ráadásul nem is epizodistaként, hanem főszereplőként a Liverpoolban" – nyilatkozta Hrutka János.

A sérüléséből éppen felépülő Szoboszlai legközelebb január 21-én, a Bournemouth otthonában léphet pályára az angol bajnokságban.