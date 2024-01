A kínaiak pénzszórása a focitörténelem legnagyobb bukása lett

Nem telt el egy évtized sem azóta, hogy a kínai focibajnokság mindenkit meglepett. Olyasmi volt akkoriban a helyzet, mint manapság Szaúd-Arábiában és a Közel-Keleten. Az ázsiai országnak kis túlzással senki sem volt elég drága, mindenkit leigazoltak, aki hajlandó volt Kínában focizni. Pár év elteltével a nagy sztárok szinte kivétel nélkül odébbálltak, ami intő jel lehet a szaúdi kluboknak is. De mi történt pontosan Kínában az elmúlt években?

Szaúd-Arábia az új Kína?

Mindenkit megleptek a kínaiak, amikor a 2010-es években elkezdtek sztárokat igazolni. A kínai bajnokságból elkezdtek a pályafutásuk második szakaszában lévő játékosokra licitálni és olyan összegek repkedtek, amivel senki nem akart vagy tudott Európából versenyezni. A helyzet kísértetiesen hasonló volt ahhoz, ami most a szaúdi bajnoksággal történik. Az ország vezetői kitalálták, hogy a válogatottnak ki kell jutnia a világbajnokságra, az országnak pedig világbajnokságot kell rendeznie. Nos, a bajnokság színvonalát ideig-óráig sikerült emelni, de a válogatott azóta sem szerepelt világbajnokságon, és ameddig a szem ellát, nem is fog vb-t rendezni Kína.

Az már most kijelenthető, hogy a szaúdiak lekörözték Kínát. 2023 januárjában megszerezték a világ valaha volt egyik legjobb focistáját, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót, és ezzel olyan lavina indult be, amit Kína igazából sosem tudott elérni. A szaúdi válogatott is jóval előnyösebb helyzetből indult, ugyanis a legutóbbi két világbajnokságon is ott volt a csapat, és mára az is biztossá vált, hogy 2034-ben világbajnokságot rendeznek a szaúdiak, így ha most kéne tippelni, akkor nagyon úgy tűnik, hogy minimum addig a bajnokság jövője is biztosított.

A szaúdiak úgy tűnik, elővették a kínai receptet, de felturbózták és rátettek még egy lapáttal. A kínai meccsek szinte senkit nem érdekeltek Európában, most meg ha nem is mindenki a szaúdi bajnokikra vár, azt azért sokan tudják, mi történik legalább Cristiano Ronaldo csapatával és ha akarunk, meccseket is nézhetünk, hiszen közvetítik itthon is a meccseket.

Akit csak a pénz érdeket, az Kínába ment

Az első igazán nagy fogás talán 2016-ban volt, amikor a Sanghaj SIPG csapata leigazolta a brazil Hulkot. Hulk nem klasszikus topligából érkezett, hiszen az orosz Zenit focistája volt, de így is 56 millió eurót fizettek ki érte, és pályafutása csúcsán volt, hiszen akkor 29 éves volt és tagja volt a brazil válogatottnak is. A csapat edzője az a Sven-Göran Eriksson volt, aki az angol válogatottnál és a Serie A-ban is dolgozott több helyen. Hulk a hírek szerint heti 320 ezer fontért írt alá, ami Angliában még ma sem egy átlagos fizetés, hiszen átszámítva 140 milliónál is több forintnak felel meg mai árfolyamon, de akkor sem volt rossz pénz.

Hulk csak a kezdet volt. Hat hónappal később a Chelsea-től érkezett Oscar, akiért már 60 millió fontot fizettek és heti 400 ezer fontot keresett. Már Argentínából érkezett, de korábban Angliában nyert bajnoki címeket a Manchester United és a City játékosaként Carlos Tévez, aki még ennél is több pénzt keresett (630 ezer font hetente). Tévez egyébként egy szezont töltött a Sanghaj Senhua csapatánál, később erről azt monda, olyan volt, mintha nyaralt volna.

Kínába csábították a Paris St-Germainből Ezequiel Lavezzit is, aki a hírek szerint a valaha volt legjobban fizetett Kínában focizó játékos lett, hiszen majdnem heti 800 ezer fontnak megfelelő összeget kapott és hiába küzdött a Liverpool is Alex Teixeiráért, ő is Kínát választotta, ahogy a kolumbiai Jackson Martinez is.

Az ötlet nem a semmiből jött, ugyanis Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke szerette volna, ha a labdarúgásban is meghatározó szerep jut a hazájának, 2011-ben tűzte ki a már korábban is említett terveket. A költekezés és a jó játékosok érkezése után úgy tűnt, a terv még akár működhet is.

„A kínai piac veszélyt jelent a világ minden csapatának, nem csak a Chelsea-nek" – mondta Antonio Conte, amikor a játékosát, Oscart Kínába vitték. „Kínának olyan gazdasági és pénzügyi ereje van, hogy akár egy egész európai ligát Kínába vihetne". Ezt pedig már az Arsenal menedzsere, Arséne Wenger mondta, amikor tényleg mindenki attól félt, hogy egy-egy meghatározó sztárfocistát elcsakliznak majd az ázsiaiak.

Nem telt el egy évtized és a lufi kipukkadt, a sztárok pedig szépen elsomfordáltak. De mi történt pontosan?

Jack Sealy nem a legnagyobb név volt a kínai ligában, de az angol focista még bőven akkor lett a Csangsun Jataj játékosa, amikor felívelőben volt a kínai bajnokság. Nem mellékesen Huszti Szabolcs is volt a klub játékosa.

Sealy 28 évesen 2015 decemberében igazolt a csapathoz. „Akkor érkeztem, amikor még jöttek a jó játékosok, izgalmas volt részt venni ebben az egészben. Nagyjából mindenki tudta, mi történik Kínában, de persze pontos képe senkinek sem volt. Az általános reakció az volt, hogy azért komoly dolog volt odaigazolni. Azt mindenki megítélheti, hogy a sztárok léptek vissza vagy én feljebb, de hirtelen egy bajnokságban szerepeltünk, ami szürreális volt. Olyanokkal játszhattam, akik korábban a Chelsea-ben fociztak, akikkel maximum a videojátékokban találkoztam korábban" – monda Sealy a BBC-nek.

A lufi egészen addig nőtt, hogy 2019-ben a Real Madridban focizó Gareth Bale - aki korábban a világ legdrágább focistája volt - is Kínába akart igazolni, ugyanis a Csiangszu Suning három évre, heti egymillió (!) fontot fizetett volna neki. Két év sem telt el, amikor ugyanez a klub elárverezte a csapatbuszát, annyira szorult helyzetbe került.

A lejtmenet akkor kezdődött, amikor a kínai szövetség bevezetett egy szabályt, ami szerint a szponzorok nem adhattak nevet a csapatoknak, később fizetési sapkát vezettek be, és amolyan luxusadót is kivetettek az igazán nagy igazolásokra. A szövetség célja az volt, hogy ne égessék a csapatok ész nélkül a pénzt, hanem inkább forgassák vissza annak egy részét, amiből a válogatott is adott esetben profitálhatna.

A fizetési sapka természetesen meghozta az eredményt, ugyanis a külföldi játékosok esetében 52 ezer font lett a maximális fizetés. Mai áron ez is 23 millió forintnál többet jelent hetente. Ez a lépés csak egy volt a sok probléma közül, ugyanis a klubtulajdonos nagy cégek közül többen is az ingatlanszektorban voltak érdekeltek, ami az utóbbi években komoly kilengéseket mutatott Kínában, több világcég is csődközeli állapotba került

és nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy beütött a Covid.

A szigorú kínai szabályok közepette nagyon sok meccs elmaradt, két évnél is tovább voltak zárt kapusak a meccsek, aminek köszönhetően a szponzori és közvetítési díjak is alaposan megcsappantak. Talán a kínai bajnokságra volt a legnagyobb hatással az egész világon a koronavírus. Egyrészt időben is a leghamarabb érte el a vírus az országot, és a legkeményebb szabályokat is Kínában hozták.

Érdemes megjegyezni, hogy 2019-ben még 24 ezer volt az átlag nézőszám a kínai ligában, ahol a fent már említett sztárok mellett akkor még itt focizott Graziano Pellè, Yannick Carrasco, Renato Augusto és Paulinho is.

A 2019-es szezon végén még a Kuangcsou örülhetett, a korábbi barcelonai Paulinho és az edző, Fabio Cannavaro csapata. A Kuangcsou névadó szponzora az Evergrande volt, amely 2010-ben vette meg a csapatot. A sztárok mellé olyan edzőket szerződtettek, mint Marcello Lippi vagy Luiz Felipe Scolari, miközben 40 ezren voltak kint átlagosan a meccseiken. A csapat volt a Szuperliga legeredményesebb csapata, nyolc bajnoki címmel és kétszer megnyerték az ázsiai Bajnokok Ligáját.

2021-ben az Evergrande már 300 milliárd dolláros mínuszban volt és nem meglepő, hogy a csapat ma már a másodosztályban szerénykedik, idegenlégiósok nélkül.

A koronavírus által sújtott időszakban a csapatok nézők nélkül, általában egy központilag kijelölt helyen játszották le a meccseiket. A sztárok közül sokan hónapokra szállodákban ragadtak vagy épp ellenkezőleg, hónapokig nem térhettek vissza Kínába, ami miatt többükkel is szerződést bontottak.

A bajnokságban hónapokig tartó szünetek voltak, ezt pedig próbálták a válogatott felkészülésére kihasználni, de a nemzeti csapat sem szerepelhetett hazai pályán, mert az ellenfeleket nem engedték be az országba. Kína végül 17 ponttal maradt le a csoportjában a vb-résztvevő Szaúd-Arábia mögött, így esélye sem volt kijutni a 2022-es világbajnokságra.

A bosnyák hátvéd, Samir Memisevic 2020 februárjában lett a Hebei FC focistája, de a második szezonjában már nagy gondok voltak.

„A második szezonban már tudtam, hogy baj van. Pár hónap után kezdődtek az anyagi gondok. Aztán kiderült, hogy a kínai focisták hónapok óta nem kaptak pénzt, és biztos voltam benne, hogy év végére már nem lesz csapat" - mondta a BBC-nek Memisevic, akit később kölcsönadtak a pekingi Guoannak, ma pedig már Dubajban focizik.

A Hebei volt az a csapat, amelyik korábban Lavezzi mellett Javier Mascheranót és Gervinhót is szerződtette a kínai foci csúcsán, de később megszüntette az utánpótlását, voltak edzők, aki ingyen dolgoztak a klubnak, amit egy ingatlanipari cég üzemeltetett (a csapatoknak nagyjából a felét ilyen cégek birtokolták). A Hebei végül 2023-ban megszűnt, de ugyanígy járt például a Vuhan csapata is.

A BBC-nek a Kuangcsou egyik szurkolója arról beszélt, hogy a kínai csapatok legnagyobb problémája az, hogy nem tudnak bevételeket generálni. A jegyek nagyon olcsók, a szurkolók pedig a hivatalos csecsebecsékre sem áldoznak túl sokat, a pandémia alatti kiszámíthatatlan helyzet miatt pedig a szponzoroktól és a jogdíjakból sem érkeztek úgy a bevételek, mint előtte

A 2023-as újranyitást követően több botrány is kirobbant Kínában, amiből sejteni lehet, hova folytak el a pénzek. Több magas rangú tisztviselő ellen is eljárásokat indítottak csalás és sikkasztás miatt. Mára alig maradt külföldi játékos a bajnokságban, de a foci népszerűsége töretlen az országban. A pekingi Guoan első, újra látogathatott meccsére öt perc alatt fogyott el minden jegy, de emlékezhetünk arra is, hogy CR miatt nemrég megbénult a pekingi reptér is.

A kínai bajnokságból sok csapat eltűnt, de a jövő így is biztosítottnak tűnik, hiszen végre a fiatalok képzésére fordítanak komolyabb hangsúlyt, így az sem elképzelhetetlen, hogy a válogatott majd újra vb-n szerepeljen, hiszen ez eddig csak egyszer sikerült.

Mára odáig jutottunk, hogy az egész bajnokság 114 millió eurót ér a Transfermarkt szerint, ebből a még mindig kitartó Oscar értéke ötmillió. Csak hogy lehessen mihez hasonlítani, a Ferencváros csapata most 53 millió eurót ér, míg mondjuk a szaúdi al-Nasszr egyedül ér 164 milliót, pedig Ronaldo piaci értéke ebből csak 15 millió.