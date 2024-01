A magyar bírót még ma is kísérti a negyvenkét évvel ezelőtti egyetlen botrányos mérkőzése

A játékvezető a pálya tartozéka, mindenki ismeri a futball egyik legrégibb közhelyét. Nem jó, ha főszereplővé válik, ám rendkívül fontos embere a meccseknek minden szinten. Nagy Miklós a nemzetközi szintig jutott el a nyolcvanas évekre, majd vezette is a magyar játékvezetőket. Az ő elnöksége idején indult el a vb-döntőig jutó Puhl Sándor és Vágner László karrierje, és akkor tűnt fel Kassai Viktor is a magyar élvonalban. Egyetlen botrányos meccse volt az élvonalban, ez a mai napig, 85 éves korában is kísérti olykor.