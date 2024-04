Szoboszlai Dominik népszerűsége továbbra is töretlen, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya remek teljesítménnyel robbant be a Liverpoolba. Az MLSZ TV "Egyenesen" című sorozatának legújabb epizódjában a 23 éves focista volt a főszereplő, a videóban a magyar középpályás mellett a liverpooli szurkolók és a csapattársak is megszólaltak.

Szoboszlai Dominik tavaly nyáron 70 millió euróért igazolt az RB Leipzig csapatától a világ egyik legnagyobb klubjához, a Liverpoolhoz. A magyar válogatott csapatkapitánya azonnal alapemberré vált Jürgen Klopp együttesében, eddig 42 meccsen lépett pályára, melyeken 7 gólt lőtt és 4 gólpasszt adott. Az MLSZ TV "Egyenesen" című sorozatának legújabb részében Szoboszlai többek között beszél első liverpooli szezonjáról, valamint arról is, milyen kihívást jelent hétről hétre a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben pályára lépni. Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosa

Fotó: NurPhoto via AFP A magyar válogatott focista Trent Alexander-Arnolddal van a legjobb viszonyban, de mindenkivel megtalálta a közös hangot, hamar alapemberré vált kiemelkedő teljesítményének köszönhetően. Szoboszlait a csapattársai és a szurkolók is tisztelik és kedvelik. "Minőségi játékos, nagyon jó a rögzített helyzeteknél, nagyszerű a lövőereje. De ez még nem minden, hiszen energikus a pályán, sokat fut, gyors, atletikus, jó felépítésű. Ha valaki ennyi idősen az országa csapatkapitánya, akkor az mindent elmond róla, ráadásul a pályán kívül is egy nagyon jó srác" - méltatta Szoboszlait a holland válogatott Cody Gakpo. A népszerű liverpooli műsorvezető, producer és törzsszurkoló Neil Atkinson szerint Szoboszlainak mindig a kezdőcsapatban a helye, tökéletes Liverpool-játékos és megvan benne a képessség, hogy középpályásként 15 gólt szerezzen szezononként a jövőben. Szoboszlai a szurkolók körében is hatalmas népszerűségnek örvend, már rengeteg dalt írtak róla a drukkerek. "Ha Szalah távozna, tökéletes lenne a pótlására" - mondta egy fiatal liverpooli szurkoló. Megcsókolnám, ha lehetne, egy gyönyörű férfi. Remélem, hogy ma gólt szerez, remélem, hogy minden nap gólt szerez" - méltatta lelkesen egy másik drukker a magyar focistát. "Sosem volt még ilyen játékosunk, mióta az eszemet tudom, szerintem hagyni kell játszani" - tette hozzá egy harmadik drukker. Szoboszlai Dominik már az első liverpooli idényében trófeát nyert, ugyanis elhódította az Angol Ligakupát, a magyar válogatott csapatkapitánya a kupagyőzelemhez 2 góllal járult hozzá.