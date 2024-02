Nagyon rossz hír érkezett Szoboszlai Dominikról

Nagyon rossz hírek érkeztek az újból megsérült Szoboszlai Dominik állapotáról. A Premier League-ben szereplő Liverpool magyar sztárja ugyanis nagyjából egy hónapot hagyhat ki a hírek szerint, így többek között lemarad a Chelsea elleni Ligakupa-döntőről is.

Hosszú kihagyás vár Szoboszlai Dominikre

A közösségi médiában a Liverpool-hírekre szakosodott The Anfield Talk szombaton este írta meg, hogy Szoboszlai Dominik kimarad Jürgen Klopp csapatából az Arsenal elleni rangadón, és a magyar válogatott csapatkapitánya el sem utazott Londonba. Vasárnap kora délután aztán olyan hírek jelentek meg, hogy Szoboszlai újra megsérült, ez az oka a kihagyásnak.

Szoboszlai Dominik a január 1-jén elszenvedett combhajlító-sérülése után már kezdő volt a Chelsea ellen, ám ezt követően a legutóbbi sérüléséhez hasonlóan ismét a combhajlítójában érzett fájdalmat.

A Mirror az Indexre hivatkozva arról számolt be, hogy három-négy hétig nem léphet majd pályára a magyar focista. A középpályás akár hét-nyolc meccset is kihagyhat, így többek között a február 25-i a Chelsea elleni Ligakupa-döntőről is lemarad.

Nemrég Jürgen Klopp Sky Sportsnak tett bejelentését Szoboszlai sérüléséről.

"Dom nagyjából ugyanazon a területen érzett [fájdalmat], ahol korábban megsérült – mondta Jürgen Klopp. – Eleinte jól érezte magát, de szólt, hogy megérezte, úgyhogy megnéztük, és nem láttunk esélyt arra, hogy részt vegyen a meccsen, mert nem vállalhatunk semmilyen kockázatot. Meg kell várnunk a további vizsgálatokat, de egyértelmű volt, hogy ma nem szerepelhet. Nagyjából ennyit tudok mondani."

A Liverpoolra ritka sűrű etap vár, a Burnley elleni február 10-ei bajnokival kezdődő időszakban 28 nap alatt nyolc tétmeccset vívnak Kloppék.

Február 17-én a Brentford ellen (Premier League)

Február 21-én a Luton Town ellen (PL)

Február 25-én a Chelsea ellen (Ligakupa-döntő)

Február 29-én a Watford/Southampton ellen (FA-kupa-nyolcaddöntő)

Március 2-án a Nottingham ellen (PL)

Míg március 7-én az Európa Liga nyolcaddöntőjének első találkozóját rendezik.

Szoboszlai Dominik januárban 23 napig nem lépett pályára tétmérkőzésen, akkor négy találkozóról maradt le. A magyar válogatott csapatkapitánya, akárcsak most, akkor is a combhajlítójával küzdött.