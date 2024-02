Megvan a magyar válogatott Eb előtti három meccsének időpontja

A magyar labdarúgó-válogatott a nyári Európa-bajnokság előtt négy barátságos meccset játszik, ezek közül három ellenfél és az ellenük játszandó mérkőzések helyszínei és időpontjai már biztosak.

Idei első felkészülési mérkőzését március 22-én játssza Marco Rossi együttese a szintén Eb-résztvevő Törökország ellen a Puskás Arénában. A szintén olasz Vicenzo Montella által irányított török együttes jelenleg tíz hellyel mögöttünk, a 37. helyen áll a világranglistán. Törökország tavaly novemberben idegenben 3-2-re legyőzte az Eb-házigazda Németországot, októberben szintén idegenben Horvátország ellen is nyert 1-0-ra. Montella együttese tehát kifejezetten veszélyes ellenfél idegenben, ami tekintve, hogy a mérkőzés helyszíne a Puskás Aréna lesz, intő jel is lehet – írja az MLSZ.

Március 26-án Koszovó ellen lép pályára a válogatott szintén hazai pályán. A koszovói válogatott ugyan nem jutott ki az Európa-bajnokságra, azonban egy selejtezőcsoportban szerepelt Eb-csoportellenfelünkkel, Svájccal, amely sem hazai pályán (2-2), sem idegenben (1-1) nem tudta legyőzni.

Az Európa-bajnokságot megelőző utolsó előtti felkészülési ellenfelünk Írország lesz, mellyel Dublinban, az Európa Liga döntőjének is otthont adó ötvenezres befogadó képességű Aviva Stadionban mérkőzik meg a magyar válogatott június 4-én. Az írek sem Eb-résztvevők, és jelenleg a világranglista 60. helyén állnak, azonban Eb-csoportellenfelünkhöz, Skóciához nagyon hasonló stílusú futballt játszanak.

„Az ellenfelek kiválasztásánál azt is figyelembe kellett vennünk, hogy egyáltalán mely csapatok elérhetőek egy-egy felkészülési mérkőzésre, és közülük ki az, aki akar is játszani velünk. A most említett három ellenfél közül egyértelműen Törökország a legerősebb. Játékerejüket tekintve nagyjából ugyanolyan erősek, mint Eb-csoportellenfeleink közül Svájc vagy Skócia. Koszovó és Írország ugyan némileg gyengébbnek mondható, de velük kapcsolatban részünkről nem a taktikai szempontokon, a játékrendszeren volt a hangsúly, hanem azon, hogy fizikális focit játszanak, amivel a már említett két Eb-ellenfelünk esetében a kontinenstornán is találkozni fogunk, így ez a két mérkőzés is ideálisan járul majd hozzá a felkészülésünkhöz" – mondta Marco Rossi az mlsz.hu-nak, aki hozzátette, márciusban behívja majd Dárdai Mártont is, de nagy változásokat nem tervez a keret kialakításánál.

A mérkőzések kezdési időpontjairól, illetve az Eb előtti utolsó felkészülési mérkőzésről még zajlanak a tárgyalások, melyek várhatóan rövidesen lezárulnak.