Kirúgták a brazil válogatottból a Manchester Unted erőszakkal vádolt sztárját

Kitették a brazil labdarúgó-válogatott keretéből Antonyt, a Mancester United szélsőjét, akit a korábbi barátnője erőszak vádjával feljelentett, most pedig újabb bizonyítékokkal állt elő az ügyben.

A DJ-ként és influenszerként is ismert nő családon belüli erőszak, agresszió, fenyegetés és testi sértés miatt tett feljelentést Antony ellen a Sao Pauló-i rendőrkapitányságon még júniusban.

Antony és Gabriela Cavallian két évig alkotott egy párt. Tavaly júliusban a nő a közösségi oldalain jelentette be, hogy elvetélt a kisbabájával.

A nő akkor azt állította, hogy májusban támadták meg, ezért döntött úgy, hogy a rendőrségre megy. Gabriel elmondása szerint az első támadás egy São Paulo-i szórakozóhelyen történt tavaly júliusban, amikor körülbelül 17 hetes terhes volt a babájával. Antony állítólag a karjánál és a hajánál fogva kirángatta, majd egy autóba lökte.

Gabriela elmondta a rendőröknek, hogy ezek után mégis összejöttek és nem sokkal később összeköltözött Antonyval, Manchesterben, ahol a második támadás bekövetkezett. Antony állítólag januárban állítólag megütötte a nő fejét, mellette pedig olyan keményen mellkason vágta, hogy elmozdult Gabriela mellimplantátuma, amit később meg kellett műteni.

Gabriela ez után sürgős védelmet és igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot is kért. A jelentés szerint a horzsolásokról készült fotókat és fenyegető üzeneteket csatolt a rendőrségi jelentéshez. Most DJ-ként és influenszerként is ismert nő újabb bizonyítékokat osztott meg, melyek a játékos bűnösségére utalnak.

A The Sun idézi Gabriela Cavallin szöveges üzeneteit, melyben a brazil focista olyat is írt, hogy "b*zd meg magad, remélem meghalsz" mellette pedig képek is láthatók a nő sérüléseiről.

Az újabb bizonyítékok kikerülése után a Manchester United focistája tagadta a vádakat.

„Kijelenthetem, hogy a vádak hamisak. A már bemutatott bizonyítékok és azok a bizonyítékok, amiket később be fogok mutatni, azt bizonyítják, hogy ártatlan vagyok” – írta Antony, aki azt elismerte, hogy viharos kapcsolata volt Gabriela Cavallinnal, de hangsúlyozta, hogy fizikailag sosem bántotta a nőt.

Antony a felhajtás miatt most kikerült a Bolívia és Peru elleni vb-selejtezőkre készülőre brazil válogatott keretből, a helyére az Arsenal támadóját, Gabriel Jesust hívták be.