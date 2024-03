Itt vannak a sorsolási kalapok

Az olimpiai játékokon mindössze 12 együttes szerepelhet, s a NOB idejétmúlt, avas, poros kötelező földrajzi kvótaelosztása miatt ebben a mezőnyben olyan csapatok is helyet kapnak, amelyek nem biztos, hogy kijutnának, ha nem járna nekik egy-egy indulási jog pusztán azért, a NOB ennek a híve. Ezzel együtt a párizsi olimpiai torna 12-es mezőnye nagyon erős. Kilenc csapat képviseli Európát – ide kerültünk be mi is -, a maradék három Afrika (Egyiptom), Dél-Amerika (Argentína) és Ázsia (Japán) képviselője. A 12 csapatot két hatos csoportba sorsolják, a csoportok első négy helyezettje jut be a negyeddöntőbe. Az éjszaka folyamán a kiemelés is ismert lett.