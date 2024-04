Négy gyors japán góllal indult a mérkőzés, és ezt követően is az ázsiai alakulat akarata érvényesült. A csütörtökön a magyar csapattal szemben 49-11-re alulmaradó, amatőr játékosok alkotta európai együttes lövőhelyzetig is csak elvétve jutott el. Támadásban ezzel együtt is jobban szerepelt, mint egy nappal korábban, ez a szünetig szerzett gólok számában is látszott: csütörtökön hatszor, ezúttal kilencszer volt eredményes. Ezzel együtt is fölényes volt a japán válogatott előnye, a pihenőre 16 gólos különbséggel vonulhatott.

Kindzso Arisza volt a japán válogatott egyik legjobbja

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt