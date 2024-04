a bergeni vágóhídon Norvégia 33-18-ra kiütötte a magyarokat

az EuroCup sorozat mérkőzésén. Ebben mondjuk semmi meglepetés nem volt - talán csak a skandináv csapat hatalmas fölénye, de ez a vereség borítékolható volt. Ám Norvégia ellen évek óta olyan fóbiája van a csapatnak, amelyet ezen az idegenbeli összecsapáson sem sikerült levetkőzni.

Elkerültük Norvégiát

Máris van egy nagyon jó hírem.

A magyar női csapat a párizsi olimpián a csoportmérkőzések során biztosan elkerüli a norvégokat,

tekintettel arra, hogy a két csapat azonos kalapba - az 1-esbe - került. Ennyit jelentett, hogy Klujberék első helyen végeztek a debreceni olimpiai selejtezőn. Nézzük akkor most a kalapok pontos beosztását.

1: Magyarország, Norvégia

2: Hollandia, Németország

3: Szlovéna, Spanyolország

4: Svédország, Franciaország

5: Dánia, Brazília

6: Angola, Dél-Korea

Amint az látható, a magyaroknak a németek, a szlovénok, a svédek, a brazilok és az angolaiak jelentenék az álomcsoportot. Persze egy olimpián nem biztos, hogy megéri az álomcsoportban lenni, mert akkor a negyeddöntőben szinte biztosan nagyon erős ellenfél érkezhet.

A magyar női válogatott Norvégia ellen nem játszik az olimpiai csoportmérkőzéseken

Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP

A 12 csapatos olimpiai mezőnyből három csapat, a francia, a dán és a norvég egészen biztosan a magyar előtt jár.

Négy napja még a svédeket is ide lehetett volna sorolni, de ebben már nem lehetünk biztosak,

mert Debrecenben egészen magaiztosan és parádésan sikerült őket elintézni.

Boldog az MKSZ elnöke

Debrecenben a japánok legyőzése után Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke így beszélt: "Nagyon boldog vagyok. S természetesen nem csak én.

Megható volt látni az elnökség hölgytagjait, amint potyogott a könnyük a Japán elleni mérkőzés után. Igazi csapatmunka eredménye ez a diadal.

A háttérben is nagyon sokan dolgoztak azért, hogy a fiúk után a lányok is kijussanak az olimpiára – ezek voltak tehát Ilyés Ferenc első szavai, akit 2023. április 14-én, tehát napra pontosan egy évvel azelőtt választottak meg a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elnökévé, hogy a magyra női válogatott Japán legyőzésével az olimpiai szereplést.

Ilyés Ferenc a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke

Fotó: Origo - Csudai Sándor / Origo - Csudai Sándor

Ilyés Ferenc azt is elárulta, milyen szakmai tanáccsal járult hozzá a sikerhez.

Csak annyit kértem a lányoktól, ne helyezzenek magukra nagy nyomást, mindenki annyit vállaljon, amire képes. De azt a legjobban teljesítse.

Egy nemzet erejét azt mutatja meg igazán a sportéletben, hogy hány csapatjátékban képviseli magát az olimpián. Magyarország Párizsban négy csapattal lesz jelen, hiszen vízilabdában és kézilabdában is kijutottak a férfiak és a nők is.

Vízilabdában, mondhatni, ez az alap, szinte elvárás, kézilabdában viszont bravúr, ami legutóbb húsz éve adatott meg, 2016-ban Rióban pedig egyik kézilabdás csapatunk sem volt ott.

Magyarország mellett csak olyan sportági nagyhatalmak büszkélkedhetnek ezzel, mint Franciaország, Dánia, Norvégia, Svédország, Németország és Spanyolország, valamint Szlovénia.

Klujber Katrin a japánok elleni meccs hőse volt

Fotó: Origo - Csudai Sándor

"Athénban én is ott voltam, tudom, hogy ez mennyire nagy eredmény" – jegyezte meg Ilyés Ferenc. Jóslatokba nem kívánt bocsátkozni, a két válogatott milyen eredményre lehet képes Párizsban, viszont egy fontos körülményre felhívta a figyelmet. "Remélem, nyugodt, sérülésektől mentes lesz mintkét csapatunk felkészülése. Bízom a jó eredményben.

A férfimezőny roppant erős, a lányoknál hatalmas esély, hogy a debreceni torna megnyerésével Norvégia mellett az első kalapból várjuk a csoportbeosztás keddi sorsolását.

Ilyés Ferenc – amúgy sportszerűen – az elődje, Kocsis Máté munkáját is méltatta, aki 2011 és 2023 között tizenkét éven át volt a szövetség elnöke. "E két csapat magját még az előző elnökség rakta le.

Mi azt tudtuk hozzátenni, hogy a két olimpiai selejtezőt megszereztük és megrendeztük magas színvonalon. Köszönettel tartozunk azért is, hogy a Kocsis Máté vezette elnökség felhozta a sportágat, gazadságilag rendbe tette. Ennek a munkának az eredménye az is, hogy két olyan csodálatos létesítményben játszhattunk olimpiai selejtezőt játsznai, mint a tatabányai és debreceni sportcsarnok.

A mostani siker nyugalmat és stabilitást ad az egész sportágnak, nyomás nélkül tudjuk tervezni a jövőt. Mindenekelőtt arra alapozva, hogy van két jó válogatottunk" – fejezte be első gyorsértékelését Ilyés Ferenc.

Kocsis Máté is üzent

A Magyar Kézilabda Szövetség előző elnöke, Kocsis Máté a női válogatott sikeres olimpiai kvalifikációja után a következőket nyilatkozta: "Történelmet írt a magyar kézilabdázás az, hogy mindkét csapatunk kint van az olimpián, és vitathatatlanul újra része a világelitnek, magyarként büszkeség, az MKSZ-nek, azaz a szövetségnek elégtétel mindez.

Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség egykori elnöke boldog és elégedett

Sokan nem hittek abban, hogy ez sikerülhet, de mi is sokan voltunk, akik hittek abban, hogy igen. Olyan álom vált valóra, ami csak ritkán adatik meg egy életben, felejthetetlen élmény, ami most történik -

fejezte be Kocsis Máté.

Mi jön most?

A kijutás után a válogatott játékosai visszatérnek klubjaikba, hiszen a magyar bajnokság és a nemzetközi kupák végjátéka még a csapatok előtt áll.

Az olimpián - teljesen szokatlan módon - már a megnyitó ünnepség előtti napon, azaz július 25-én, csütörtökön elkezdődnek a küzdelmek.

A szövetségi kapitánynak a legnehezebb feladata az lesz, hogy kijelölje az utazó keretet. A csapatban természetesen vannak olyan játékosok, akiknek a kerettagsága megkérdőjelzhetetlen. Ilyen a csapatkapitány, Böde-Bíró Blanka, mellette Klujber Katrin, Vámos Petra, Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine helye bombabiztosnak tűnik.

A Debrecenben a svédek elleni meccsen világklasszis teljesítményt nyújtó Kuczora Csenge is megérkezett a válogatottba.

Őt korábban nagyon sokan kritizálták azért, mert képességei alatt teljesített. Most azonban bizonyította, hogy helye van a nemzeti csapatban.

A szabályok szerint az olimpiára 14 játékos nevezhető be és 3 másik játékos utaztatható ki tartalékként. Az olimpia ideje alatt a tartalékok természetesen bevethetőek.

Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Origo - Csudai Sándor

Golovin Vlagyimirnek és szakmai csapatának tehát most nincs más dolga, mint megtervezni az olimpiai felkészülést és várni a keddi sorsolást. Ugyanezt a munkát végzi most a férfi válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodriguez is.

A kézilabda - a vízilabda mellett - újra Magyarország sikersportága lett.

Ezt pedig nagyon jó kimondani és leírni.