Mielőtt belemennénk a részletekbe, nagyon fontos tisztázni, hogy bár az IHF kedden délután megtartotta az olimpiai kézilabdatorna sorolását,

a hivatalos kezdési időpontok még nincsenek meg.

Egyhamar nem is lesznek ezek nyilvánosak, hiszen csak most kezdődnek az egyeztetések a tévétársaságokkal. Ez azt jelenti, hogy a most jegyet vásárlók csak vakon tudnak lépni az ügyben. Tudni kell azt is, hogy a meccseket először három időablakban rendezik meg. Azaz van a reggeli-délelőtti időablak (itt a kezdés 9.00 és 11.00) a kora délutáni időablak (14.00 és 16.00) és esti időablak (19.00 és 21.00-s kezdés), de amíg a pontos időbeosztás nincsen meg, addig tényleg mindenki a sötétben botorkál.