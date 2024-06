Nyéki Balázs vezetőedző az M4 Sport helyszíni stábjának a találkozó után szűkszavúan csak annyit mondott, Nyíri Zoltán elnök úrnak köszöni a lehetőséget, a játékosainak, a stábjának és a feleségének pedig minden mást - írja az MTI.

BL-győztes lett a Fradi

Fotó: fradi.hu

"A játékosaim a világ legjobbjai, és ezt el is mondtam nekik" - tette hozzá a tréner.

A csapat világbajnok kapusa, Vogel Soma kiemelte, a meccs utolsó negyedének második fele "egy őrület volt" a rengeteg kiállítással, s meglátása szerint annak köszönhetően nyertek, hogy fejben ők tudtak erősebbek maradni.

"A négyperces kiállítás felkavarta a mérkőzés menetét, a bíráskodást és minket is. Sorozatban másodszor jöttünk zavarba ettől a helyzettől, úgy tűnik, a jövőben ezt is gyakorolni kell. Soha nem éreztem a Recco ellen, hogy mi vagyunk a keményebbek, fókuszáltabbak, de most az első négy-öt percben sikerült őket megállítani" - mondta a siker receptjéről. Szerinte azt követően, hogy tudták tartani a riválissal a lépést, lehetett érezni, hogy az olaszok elbizonytalanodtak, ők pedig jól ki tudták használni az emiatt rájuk nehezedő plusznyomást.

Vigvári Vendel arról beszélt, nagyon örül, hogy végre nem egy Recco elleni vereség után kell nyilatkoznia, miután az előző három idényben mindig az olasz sztárcsapat ütötte ki őket a BL végjátékában.

"Nagy fegyvertény, hogy a döntőben tudtuk legyőzni őket, nagyon boldog vagyok. Láttuk rajtuk, hogy idegesek, ez is volt a célunk, mert tudtuk, hogy rajtuk idővel sokkal nagyobb lesz a nyomás. Nekik meg kell nyerni a Bajnokok Ligáját, szerettük volna ezt a lélektani előnyt kihasználni"

- fogalmazott a 22 éves pólós, aki szerint idénre tudtak még egy szintet lépni, amiben kulcsszerepe volt Nyéki Balázs vezetőedzőnek, aki nem csak a taktikával, de a játékosok mentális állapotával is rengeteget foglakozott.

"Tizennyolcan voltunk, sokszor azzal is meg kellett birkózni, hogy valakik kimaradtak a meccskeretből, de ide Máltára mindenki nagyon jó formában érkezett" - mondta Vigvári.

Jansik Szilárd arról beszélt, szeptember óta nagyon hosszú volt az út, amit megtettek, őt a meccs második félidejében már csak a szíve vitte előre.